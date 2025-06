Rusland meldde dinsdag dat een vliegtuig dat als vermist werd opgegeven nadat het een noodsignaal had uitgezonden boven het verre oosten van het land, is gevonden. Alle vijf inzittenden zijn in leven.

“Het vliegtuig is gevonden, iedereen leeft,” verklaarde Jevgeni Perfilyev, de minister van ecologie, natuurbeheer en bosbouw van de Russische republiek Sacha, in een bericht op Telegram.

Eerder meldde het Russische staatsagentschap TASS dat een Antonov An-2-vliegtuig een noodsignaal had uitgezonden terwijl het “vloog in het belang van bosbescherming” in het Tomponsky-district.

Het Tomponsky-district, gelegen in de oostelijke Sacha-republiek in Siberië, is een uitgestrekt en dunbevolkt gebied dat wordt gekenmerkt door grotendeels bergachtig terrein en dichte bossen.

TASS zei dat de Russische civiele luchtvaartautoriteit Rosaviatsia zoek- en reddingsacties heeft ondernomen om het vliegtuig en de vijf mensen aan boord te vinden.