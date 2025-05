De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft opgeroepen tot de-escalatie van spanningen in Zuid-Azië na de aanval van vorige week in door India bestuurd Kasjmir, waarbij tientallen doden vielen. Deze gebeurtenis heeft India en Pakistan op de rand van een nieuwe grenscrisis gebracht.

Rubio sprak woensdag afzonderlijk met de Indiase minister van Buitenlandse Zaken Subrahmanyam Jaishankar en de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif. Hij sprak zijn steun uit aan India in de strijd tegen extremisme en drong er bij Pakistan op aan samen te werken bij het onderzoek naar de aanval waarbij meer dan twee dozijn mensen omkwamen, aldus het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in afzonderlijke verklaringen na de gesprekken.

In een telefoongesprek met de Indiase minister Jaishankar betuigde Rubio solidariteit, maar riep hij ook op tot voorzichtigheid. India beschuldigt Pakistan ervan de aanval in het gebied Pahalgam te hebben gesteund, zonder tot nu toe bewijs te leveren. Islamabad ontkent de beschuldigingen en pleit voor een internationaal onderzoek.

“De minister betuigde zijn medeleven voor de levens die verloren zijn gegaan bij de verschrikkelijke terroristische aanval in Pahalgam en herbevestigde de toewijding van de Verenigde Staten aan samenwerking met India tegen terrorisme,” zei Bruce. “Hij moedigde India ook aan om samen met Pakistan te werken aan de-escalatie van spanningen en het behoud van vrede en veiligheid in Zuid-Azië.”

Gesprek met de Pakistaanse premier

In het gesprek met de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif sprak Rubio over de noodzaak om de terreuraanval van 22 april in Pahalgam, een toeristisch centrum in door India bestuurd Kasjmir, te veroordelen, aldus woordvoerster Tammy Bruce van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Rubio drong er bij Pakistaanse functionarissen op aan samen te werken bij het onderzoek naar deze onacceptabele aanval, voegde ze eraan toe.

Sharif riep de VS op om India aan te sporen de retoriek te temperen en verantwoordelijk te handelen, aldus een verklaring van zijn kantoor. Hij beschuldigde India van “escalerende en provocerende gedragingen” en voegde eraan toe dat “India’s provocaties Pakistan alleen maar zouden afleiden van zijn lopende inspanningen om terrorisme te bestrijden, met name van militante groeperingen.”

Kasjmir-conflict

Na de aanval hebben beide partijen een reeks vergeldingsmaatregelen genomen. India heeft een cruciaal waterverdrag, het Indus Waterverdrag, met Pakistan opgeschort en de enige functionerende grensovergang gesloten. Ook zijn visa voor Pakistanen met ingang van zondag ingetrokken.

Pakistan reageerde door visa voor Indiërs te annuleren, zijn luchtruim te sluiten voor Indiase luchtvaartmaatschappijen, de handel met zijn buurland stop te zetten en de Simla-overeenkomst met India op te schorten. Dit verdrag uit 1972 was bedoeld om vrede te bevorderen en geschillen bilateraal op te lossen, met name met betrekking tot het Kasjmir-conflict.

India en Pakistan hebben sinds hun onafhankelijkheid van de Britse overheersing in 1947 meerdere keren gevochten over de voormalige prinselijke staat, waarbij de grens generaties van families heeft gescheiden. Rebellen in het door India bestuurde gebied voeren sinds 1989 een opstand, waarbij ze streven naar onafhankelijkheid of een fusie met Pakistan.

New Delhi, dat zo'n 500.000 troepen heeft ingezet in het door India bestuurde Kasjmir, dat grotendeels door moslims wordt bewoond, omschrijft de gewapende opstand in Kasjmir als “door Pakistan gesteund terrorisme”, een beschuldiging die Pakistan verwerpt.

In de afgelopen weken heeft de regering-Modi haar hardhandig optreden tegen islamitische organisaties, literatuur en scholen geïntensiveerd, wat onrust in de regio heeft veroorzaakt.

Tegelijkertijd heeft India 82.000 vestigingscertificaten verstrekt aan niet-Kasjmiri's in het betwiste gebied, wat de bezorgdheid over opzettelijke demografische verschuivingen aanwakkert.

Na de aanval in Pahalgam zijn meer dan 1500 mensen gearresteerd in door India bestuurd Kasjmir.

Ondertussen zijn er berichten dat moslims uit Kasjmir - voornamelijk studenten - in verschillende Indiase steden worden aangevallen door rechtse hindoeïstische bendes.