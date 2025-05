Het eerste in eigen land ontwikkelde korteafstand ballistische raketsysteem van Türkiye, Tayfun, ontwikkeld door het Turkse defensiebedrijf Roketsan, heeft met succes zijn derde testlancering voltooid.

Roketsan voerde de test uit op maandag om 09:37 GMT (12:37 lokale tijd) vanaf de luchthaven Rize-Artvin in het noordoosten van Türkiye.

Eerdere testlanceringen vonden plaats op dezelfde luchthaven in oktober 2022 en mei 2023. De raket ging in massaproductie in mei 2023 na de tweede testlancering, volgens een rapport van de website Defence Turk.

De Tayfun van het Turkse defensiebedrijf Roketsan heeft het grootste bereik van alle raketten in het arsenaal van het land.

Ontworpen om diepe doelen te raken, kan het raketsysteem comfortabel een bereik van 280 kilometer (170 mijl) halen en heeft het een maximaal bereik van 800 kilometer (500 mijl) met een vooraf gevormde gefragmenteerde springkop.

Volgens Roketsan wordt de hypersonische kruissnelheid van de raket niet beïnvloed door luchtafweersystemen, terwijl nevenschade wordt verminderd dankzij de hoge nauwkeurigheid. Daarnaast beschikt de raket over anti-jamming capaciteiten.