Uit de donkere en vochtige cellen van de beruchte Sednaya-gevangenis aan de rand van Damascus, Syrië, komen schrijnende verhalen van overlevenden naar buiten. Deze verhalen onthullen gruweldaden die de menselijke verbeelding tarten: systematische martelingen, buitengerechtelijke executies en uithongering als oorlogswapen.

Ooit een symbool van Bashar al-Assads autoritaire regime, staat de Sednaya-gevangenis nu symbool voor de onwil van het internationale recht om genormaliseerde ‘misdaden tegen de menselijkheid’ aan te pakken.

Raed Saleh, hoofd van de vrijwillige reddingsorganisatie White Helmets, beschreef de gevangenis als “de hel op aarde” en verklaarde dat hij bij reddingsoperaties 20.000 tot 25.000 gevangenen heeft geholpen.

Gedurende meer dan 50 jaar heeft de Assad-dynastie deze internationale misdaden ongestraft kunnen plegen, zonder dat het internationale rechtssysteem, dat dergelijke wreedheden zou moeten voorkomen, ingreep.

Maar het door oorlog verscheurde Syrië is geen uitzondering.

In het mondiale Zuiden—van Zuid-Azië en het Midden-Oosten tot Afrika en daarbuiten—zijn gevangenissen, martelkamers en door de staat gesanctioneerde wreedheden een weerspiegeling van de diepe structurele erfenissen van het kolonialisme.

Deze fenomenen zijn geworteld in de koloniale geschiedenis van landen in het mondiale Zuiden, waar geïnstitutionaliseerd geweld niet alleen werd overgenomen van Europese koloniale machten, maar vaak ook werd ingebed in postkoloniale bestuursstructuren, politiediensten en rechtssystemen die oorspronkelijk waren ontworpen om koloniale onderdanen te onderdrukken.

Hoewel de internationale gemeenschap beweert nul-tolerantie te hebben voor marteling, is haar inconsistentie in het definiëren van de ernst van pijn of lijden die als ‘marteling’ wordt beschouwd, bijzonder zichtbaar in de jurisprudentie met betrekking tot het mondiale Zuiden.

De zogenaamde universaliteit van het internationale recht is gereduceerd tot geografische reikwijdte. Verbod en verantwoordelijkheid dienen vaak imperialistische en neokoloniale agenda’s, waarmee subtiel de westerse hegemonie wordt versterkt.

Erfenis van koloniaal geweld

Hedendaags internationaal recht negeert herhaaldelijk de overgeërfde aard van institutioneel geweld in postkoloniale staten.

In landen in het mondiale Zuiden werd het staatsapparaat, dat aanvankelijk was opgezet om koloniale orde te handhaven, grotendeels behouden met minimale hervormingen na de dekolonisatie.

In Afrika blijft politiegeweld en marteling een plaag, met Nigeria en Kenia als klassieke voorbeelden. In Nigeria is de Special Anti-Robbery Squad (SARS) wereldwijd veroordeeld vanwege ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder buitengerechtelijke executies en marteling.

Ondanks anti-martelwetgeving die in 2017 werd ingevoerd, blijven SARS-agenten ongestraft wijdverbreide misstanden plegen, zoals afpersing, marteling en mishandeling.

Op dezelfde manier normaliseerde de Britse contraguerrilla-operatie in Kenia tijdens de Mau Mau-opstand marteling als een door de staat gesanctioneerd controlemiddel. Dit werd later weerspiegeld in de zaak Mutua v. Foreign and Commonwealth Office (2011), waarin de inzet van noodregelingen door het Britse rijk als juridische rechtvaardiging voor geweld diende.

Deze koloniale erfenis is niet beperkt tot Afrika. De politiediensten in Zuid-Azië, met name in India, Pakistan en Bangladesh, werden opgericht door de Britten onder de Politiewet van 1861.

Deze koloniale erfenis blijft hedendaagse politiewerkpraktijken beïnvloeden, met minimale structurele hervormingen door de jaren heen. Het behoud van deze koloniale modellen heeft geleid tot aanhoudende problemen zoals marteling in hechtenis, willekeurige detentie en buitengerechtelijke executies, die oorspronkelijk werden gebruikt om antikoloniale bewegingen te onderdrukken.

In landen in het Midden-Oosten, met name Syrië, vertoont de behandeling van gevangenen opvallende overeenkomsten met Britse contraguerrillamethoden die tijdens de mandaatperiode werden gebruikt, wat de blijvende invloed van koloniaal geweld onderstreept.

Gebrekkig handhavingsmechanisme

Op 10 december 2024, terwijl families van vermisten in Syrië wanhopig naar hun geliefden zochten in de martelcentra van het Assad-regime, herdachten het VN-Mensenrechtenbureau in Genève en andere mensenrechtenorganisaties de 40e verjaardag van het Verdrag tegen Marteling (CAT) op Internationale Mensenrechtendag.

Dit verdrag, dat van toepassing is in vredestijd en tijdens gewapende conflicten, verplicht staten juridische maatregelen te nemen om marteling te voorkomen en te bestraffen in elk gebied onder hun jurisdictie.

Bovendien stelde het Optioneel Protocol van 2002 sterkere toezichtmechanismen in om wereldwijde verantwoordelijkheid te waarborgen. Toch onthullen de beperkingen van CAT, vier decennia later, ernstige vragen over de effectiviteit ervan bij het waarborgen van verantwoordelijkheid voor ‘misdaden tegen de menselijkheid’.

In bezette gebieden zoals Palestina duiken regelmatig rapporten op over gevangenen—waaronder veel kinderen—die worden gemarteld door Israëlische bezettingsautoriteiten.

Toch blijven deze internationale juridische conventies inert in het ter verantwoording roepen van daders.

Hiernaast zijn er in door Delhi bestuurd Kasjmir meer dan 432 gevallen van marteling in hechtenis door Indiase troepen en politie gemeld in het afgelopen decennium. Een VN-rapport beschreef extreme fysieke mishandeling, waardoor slachtoffers met levenslange handicaps achterbleven, terwijl klokkenluiders wijdverspreide psychologische trauma’s en ziektes onder overlevenden hebben blootgelegd.

Humanitaire instelling: neutraal of medeplichtig?

Zelfs instellingen met diepe wortels in het internationale humanitaire recht, zoals het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC), worden bekritiseerd vanwege hun beperkingen.

Het ICRC, opgericht tijdens de Slag bij Solferino in 1863, heeft de opdracht om slachtoffers van gewapende conflicten te beschermen onder de Geneefse Conventies.

Echter, de neutraliteit van het ICRC—vaak gepresenteerd als een hoeksteen van zijn humanitaire principes—heeft vaak geleid tot stilte en medeplichtigheid.

Om neutraliteit te behouden, rapporteert het ICRC traditioneel alleen aan regeringen en onder strikte vertrouwelijkheid. Deze aanpak stelt de organisatie in staat vertrouwen te behouden bij nationale militaire leiders, maar beperkt haar vermogen om daders publiekelijk ter verantwoording te roepen.

In Syrië heeft het ICRC weliswaar toegang tot detentiecentra, maar geeft het de voorkeur aan diplomatie achter de schermen met het Assad-regime boven publieke veroordeling van systematische marteling.

Ook heeft het ICRC in Palestina beperkte toegang tot Israëlische detentiecentra, waardoor het niet adequaat kan reageren op goed gedocumenteerde gevallen van onmenselijke behandeling en marteling, waaronder die van kinderen.

In het door India bestuurde Kasjmir heeft het ICRC, ondanks geverifieerde berichten over sterfgevallen in hechtenis, wijdverbreide martelingen en chronische ziekten onder gevangenen (die aan het licht zijn gekomen door documenten als WikiLeaks), zijn activiteiten gestaakt en zijn kantoren in de regio gesloten. Daarmee heeft het zich feitelijk teruggetrokken uit een van de dichtst gemilitariseerde gebieden ter wereld.

Beperking van het internationaal recht

Het internationale recht faalt catastrofaal wanneer het bestaande machtsstructuren versterkt in plaats van ze te ontmantelen.

Door machtige staten invloed te laten uitoefenen op de interpretatie en toepassing van verdragen, handhaaft het systeem een juridisch kader dat zowel selectief als medeplichtig is.

Richard Falk, voormalig VN-Speciaal Rapporteur en vooraanstaand kritisch jurist, betoogde dat internationaal recht, hoewel gebaseerd op universele principes, vaak fungeert als een instrument om geopolitieke belangen te bevorderen ten koste van menselijke waardigheid.

Het probleem ligt niet in de afwezigheid van juridische kaders, maar in de neokoloniale interpretatie en toepassing ervan op het mondiale Zuiden, waardoor neokoloniaal geweld wordt gemystificeerd.

Het verbod op marteling wordt algemeen erkend als een dwingende norm van het internationaal recht (jus cogens). Het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten stelt dat "[n]iemand mag worden onderworpen aan marteling of aan wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing." Zelfs in noodsituaties is het recht om vrij te zijn van marteling niet op te schorten.

Het Verdrag tegen Marteling (CAT) stelt expliciet dat "geen enkele uitzonderlijke omstandigheid—of het nu een staat van oorlog, interne instabiliteit of een openbare noodsituatie betreft—kan worden ingeroepen als rechtvaardiging voor marteling."

Staten zijn verplicht om handelingen te voorkomen die niet als marteling kwalificeren, maar wel wrede, onmenselijke of vernederende behandeling vormen.

De toepassing ervan op gemarginaliseerde gemeenschappen in het mondiale Zuiden onthult echter een dichotomie tussen universele principes en handhavingsrealiteiten.

Tweeledig rechtssysteem

Terwijl deze ‘gruweldaden’ in het mondiale Zuiden vaak worden beantwoord met stilte of selectieve handhaving, roepen gruweldaden in het mondiale Noorden meestal onmiddellijke verontwaardiging en juridische verantwoordelijkheid op vanwege hun grotere respons en invloed.

Deze ongelijkheid onthult een tweelaags structurele ongelijkheid in het rechtssysteem: een die de juridische verhalen van machtige staten en hun bondgenoten prioriteert, terwijl slachtoffers in het mondiale Zuiden naar de vergetelheid worden verbannen.

Dit is geen falen van principes, maar van politiek. Internationale juridische instellingen—gebonden aan verdragen maar bestuurd door staten—zijn te vaak medeplichtig aan de systemen die ze geacht worden tegen te gaan.

David Kennedy, oorlogsjurist, stelt dat internationaal recht inherent gebrekkig is in zijn huidige vorm, omdat het vaak de belangen van machtige staten dient in plaats van universele mensenrechtenprincipes te handhaven.

Het mondiale Zuiden heeft niet slechts periodieke veroordelingen of symbolische gebaren nodig van VN-werkgroepleden.

Het eist een internationaal rechtssysteem dat rechtvaardigheid boven geopolitiek stelt en menselijke waardigheid universeel, niet selectief, verdedigt.

De lessen uit Syrië, Palestina en Kasjmir zijn duidelijk: zonder verantwoordelijkheid dreigt het hedendaagse internationale recht een erfenis van falen te worden, die de opstellers achtervolgt die ooit aspireerden zijn morele architecten te zijn.