Brandweerlieden blijven voor de vierde opeenvolgende dag vechten tegen bosbranden in de zuidoostelijke regio van Zuid-Korea, terwijl de autoriteiten tientallen helikopters hebben ingezet om te voorkomen dat de branden zich verder verspreiden.

De dodelijke bosbranden, die Sancheong County hebben getroffen, zijn maandag overgeslagen naar het aangrenzende Hadong County, meldde het in Seoul gevestigde persbureau Yonhap News, onder verwijzing naar overheidsfunctionarissen.

Volgens lokale mediaberichten van zondag zijn minstens vier mensen omgekomen, zes mensen gewond geraakt en ongeveer 1.500 inwoners geëvacueerd door de bosbranden die door de zuidoostelijke regio van Zuid-Korea razen.

De brand, die vrijdag in Sancheong County begon, heeft zich sindsdien verspreid naar drie andere gebieden, meldde Yonhap News. Alle slachtoffers werden gevonden in Sancheong, waarvan vijf in ernstige toestand verkeren.

Ongeveer 36 helikopters werden maandagochtend ingezet in twee districten in de provincie Zuid-Gyeongsang, ongeveer 250 kilometer ten zuidoosten van Seoul, om de bosbranden in te dammen die al vier levens hebben geëist.

Meer dan 2.300 brandweerlieden en soldaten werden op de grond ingezet om te voorkomen dat de bosbranden huizen en andere faciliteiten zouden bereiken, aldus de overheid.

Functionarissen meldden dat brandweerlieden maandagmorgen 70 procent van de bosbranden in Sancheong onder controle hadden.

Japan

Ook in Japan hebben de autoriteiten in twee westelijke prefecturen duizenden mensen opdracht gegeven om te evacueren, terwijl bosbranden zich maandag bleven verspreiden ondanks nachtelijke bluswerkzaamheden.

De lokale overheden hebben ongeveer 2.800 inwoners gevraagd hun huizen te verlaten, terwijl militaire helikopters op verzoek van de overheden van Okayama en Ehime de brandweerlieden bijstonden om de branden te bestrijden, meldde het in Tokio gevestigde Kyodo News.

Beelden uitgezonden door de publieke omroep NHK toonden een helikopter van de Zelfverdedigingsmacht die water stortte op een getroffen bosgebied, terwijl enorme zwarte rookpluimen de lucht in schoten.

De brand, die zondag uitbrak in Okayama, heeft in totaal 250 hectare land verwoest in de steden Okayama en Tamano, terwijl de brand in Ehime maandag 119 hectare in de stad Imabari had verwoest.

Volgens lokale autoriteiten zijn in Okayama verschillende huizen afgebrand.