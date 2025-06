AI maakte werknemers waardevoller, productiever en in staat om hogere lonen te vragen, waarbij het aantal banen zelfs toenam in functies die als het meest automatiseerbaar werden beschouwd, volgens het rapport ‘2025 Global AI Jobs Barometer’ van PwC, dat dinsdag werd gepubliceerd.

Het rapport is gebaseerd op een analyse van bijna een miljard vacatures uit zes continenten.

Sinds de opkomst van GenAI in 2022 is de productiviteitsgroei bijna verviervoudigd in sectoren die het meest blootgesteld zijn aan AI, zoals financiële dienstverlening of softwareontwikkeling, van 7 procent in de periode 2018-2022 tot 27 procent in 2022-2024, aldus het rapport.

Uit gegevens van 2024 bleek dat de sectoren die het meest blootgesteld waren aan AI een drie keer zo hoge omzetgroei per werknemer kenden als de sectoren die het minst blootgesteld waren.

Het aantal banen steeg in vrijwel alle beroepen die blootgesteld waren aan AI, zelfs in beroepen die in hoge mate geautomatiseerd kunnen worden, zoals financiële dienstverlening.

In tegenstelling tot wat sommigen hadden verwacht, bleek uit de gegevens van het rapport niet dat AI leidde tot banenverlies of loondaling.

Groeiende werkgelegenheid

Terwijl beroepen met een lagere blootstelling aan AI de afgelopen jaren een sterke banengroei van 65 procent kenden, bleef de groei zelfs in meer blootgestelde beroepen robuust, met 38 procent.

Binnen de meer blootgestelde beroepen werd in het rapport verder onderscheid gemaakt tussen ‘geautomatiseerde’ banen, wat betekent dat de baan bepaalde taken omvatte die door AI konden worden uitgevoerd, en ‘augmented’ banen, wat betekent dat AI mensen hielp hun werk beter te doen.

In beide categorieën groeide het aantal banen tussen 2019 en 2024 in alle geanalyseerde sectoren, hoewel augmented banen over het algemeen sneller groeiden.

De lonen stegen ook twee keer zo snel in sectoren die meer blootgesteld waren aan AI dan in sectoren die minder blootgesteld waren, aldus het rapport, waarbij de lonen zowel in automatiseerbare als in augmented banen stegen.

Banen waarvoor AI-vaardigheden vereist waren, boden in alle onderzochte sectoren een loonpremie ten opzichte van vergelijkbare functies waarvoor geen AI-vaardigheden vereist waren, aldus het rapport. De gemiddelde premie bedroeg 56 procent, een stijging ten opzichte van 25 procent vorig jaar.

Banen waarvoor dergelijke AI-vaardigheden vereist waren, bleven ook sneller groeien dan alle andere banen, met een stijging van 7,5 procent ten opzichte van vorig jaar, zelfs terwijl het totale aantal vacatures met 11,3 procent daalde, voegde het rapport toe.

“In tegenstelling tot de bezorgdheid dat AI zou kunnen leiden tot een scherpe daling van het aantal beschikbare banen, blijkt uit de bevindingen van dit jaar dat het aantal banen in vrijwel alle soorten beroepen die met AI te maken hebben, groeit, inclusief beroepen die in hoge mate geautomatiseerd kunnen worden”, aldus Joe Atkinson, Global Chief AI Officer bij PwC.

‘Snelle vooruitgang van AI’

Hoewel het plaatje op het gebied van productiviteit, lonen en banen over het algemeen positief was, benadrukte het rapport dat werknemers en bedrijven zich moeten aanpassen aan een veel sneller tempo van verandering.

De vaardigheden waar werkgevers naar op zoek waren, veranderden 66 procent sneller in beroepen die het meest blootgesteld waren aan AI, tegenover 25 procent vorig jaar.

De vraag van werkgevers naar formele diploma's nam voor alle banen af, aldus het rapport, maar vooral snel voor banen die blootgesteld waren aan AI.

Het percentage banen dat door AI werd uitgebreid en waarvoor een diploma vereist was, daalde tussen 2019 en 2024 met 7 procentpunten, van 66 procent naar 59 procent, en met 9 procentpunten – van 53 procent naar 44 procent – voor banen die door AI werden geautomatiseerd.

De bevindingen van het rapport laten ook zien dat de impact van AI op vrouwen en mannen ongelijk kan zijn. In elk geanalyseerd land waren er meer vrouwen dan mannen in functies die te maken hebben met AI, wat erop wijst dat de druk op vrouwen om bepaalde vaardigheden te hebben groter zou zijn.

“De snelle opmars van AI verandert niet alleen industrieën, maar ook het personeelsbestand en de vereiste vaardigheden”, aldus Pete Brown, Global Workforce Leader bij PwC.

“Dit is geen situatie waar werkgevers zich gemakkelijk uit kunnen kopen. Zelfs als ze het vereiste extra loon kunnen betalen om talent met AI-vaardigheden aan te trekken, kunnen die vaardigheden snel verouderd raken zonder investeringen in systemen die het personeel helpen bij het leren.”