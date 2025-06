Alle 242 mensen aan boord van de Air India-vlucht naar het Verenigd Koninkrijk die donderdag in het westen van India neerstortte, zijn vermoedelijk omgekomen, meldt News18.

Minstens vijf studenten kwamen om het leven en meerdere raakten gewond toen het vliegtuig tegen een pension van een medische faculteit botste. De politie van Ahmedabad bevestigde dat 25 mensen op de grond gewond raakten.

Vlucht AI171 van Air India, met 242 mensen aan boord, is kort na het opstijgen vanaf Sardar Vallabhbhai Patel International Airport in de westelijke Indiase deelstaat Gujarat neergestort in de woonwijk Meghaninagar, aldus het Indiase directoraat-generaal Burgerluchtvaart.

Het vliegtuig stortte kort na het opstijgen vanaf Sardar Vallabhbhai Patel International Airport in Ahmedabad op donderdag neer op een pension voor artsen, zo bevestigde de politie.

Het vliegtuig vervoerde 232 passagiers en 10 bemanningsleden, waaronder een aantal buitenlanders en prominente Indiase figuren, waaronder de voormalige minister-president van de deelstaat Gujarat, Vijay Rupani.

Air India meldde dat de passagiers op de gecrashte vlucht 169 Indiase staatsburgers, 53 Britten, zeven Portugezen, één Canadees, twee piloten en tien cabinepersoneelsleden omvatten.

Meer dan 100 lichamen werden naar een ziekenhuis in Ahmedabad gebracht na de crash, aldus de lokale politie aan Reuters.

Air India bracht een korte persverklaring uit waarin stond: “Op dit moment zijn we bezig de details vast te stellen en we zullen zo snel mogelijk verdere updates delen.”

Air India-voorzitter N. Chandrasekaran sprak zijn “diepe verdriet” uit over de crash. “Onze primaire focus ligt op het ondersteunen van alle getroffen mensen en hun families,” zei hij in een verklaring. “We doen er alles aan om de noodhulpteams ter plaatse te ondersteunen en alle nodige hulp en zorg te bieden.”

Volgens eerste rapporten stortte het vliegtuig neer in de buurt van het Meghani Nagar-gebied van de stad. Beelden van de crash die op sociale media circuleren, tonen dikke rookwolken die opstijgen vanaf de crashlocatie.

Het vliegtuig steeg om 1:38 uur lokale tijd op en stortte om 1:40 uur neer op een gebouw nabij de luchthaven in Ahmedabad. Ambtenaren van Gatwick Airport meldden dat het vliegtuig gepland stond om om 18:25 uur lokale tijd in Londen te landen.

De autoriteiten hebben reddingsoperaties opgestart en de hulpdiensten zijn met spoed naar de plaats van het ongeval gegaan. Hoewel de details beperkt blijven, suggereren bronnen dat passagiers en bemanningsleden aan boord waren op het moment van het ongeluk. Ambtenaren van het directoraat-generaal Burgerluchtvaart (DGCA) zullen naar verwachting een grondig onderzoek uitvoeren naar de oorzaak van de crash.

Getuigen in de buurt van de luchthaven meldden een luide explosie te hebben gehoord voordat ze het vliegtuig snel zagen dalen. De regering van Gujarat heeft snelle actie en ondersteuning beloofd voor de getroffenen.

De Indiase premier Narendra Modi zei dat de crash hem zowel geschokt als bedroefd achterliet. “De tragedie in Ahmedabad heeft ons verbijsterd en bedroefd. Het is hartverscheurend en moeilijk in woorden uit te drukken. In dit verdrietige uur gaan mijn gedachten uit naar iedereen die hierdoor is getroffen. Ik sta in contact met ministers en autoriteiten die werken om de getroffenen te helpen,” zei Modi op X.

“Ik ben zeer geschokt om te horen over het incident met de Air India-vlucht van Ahmedabad naar Londen nabij de luchthaven van Ahmedabad. Ik bid voor de veiligheid van alle passagiers en bemanningsleden,” zei Yusuf Pathan, voormalig cricketspeler en lid van het Indiase parlement, op X.