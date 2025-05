De tweede editie van de Global Islamic Economy Summit van AlBaraka is van start gegaan in Istanbul. Het evenement richt zich op het versterken van islamitische financiële en niet-financiële instellingen om duurzame groei te bevorderen en een impact te hebben op de wereldeconomie via nieuwe strategieën.

De tweedaagse top, die op vrijdag begint, is georganiseerd in samenwerking met het Investeringsbureau van Turkije, het Istanbul Financial Center (IFC), Albaraka Turk Bank, de Ibn Haldun Universiteit in Istanbul en het Islamic Cooperation Youth Forum (ICYF).

Hooggeplaatste functionarissen, experts en vertegenwoordigers uit de private sector komen samen tijdens dit evenement.

De top richt zich op het vergroten van operationele efficiëntie, het stimuleren van innovatie, het versterken van risicobeheer, het bevorderen van financiële participatie en het ondersteunen van samenwerking tussen belanghebbenden in de sector door een dieper begrip van islamitische principes te ontwikkelen.

"We willen nieuwe wegen creëren"

Hoogwaardige discussies over de integratie van islamitische economische principes worden verwacht tijdens de top.

Yousef Hassan Khalawi, de secretaris-generaal van het AlBaraka Forum for Islamic Economy, zei tijdens de openingsceremonie: "We willen niet alleen nieuwe wegen bewandelen, maar ook nieuwe wegen creëren. We creëren in Istanbul, Medina, Londen, Kuala Lumpur, Karachi, Caïro en vele andere steden."

Als onderdeel van het islamitische ecosysteem moeten er steeds meer initiatieven worden opgezet, voegde hij eraan toe.