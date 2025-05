Het Turkse Presidium voor Religieuze Zaken heeft een omvangrijk team gemobiliseerd om uitgebreide diensten te bieden aan Turkse pelgrims tijdens de Hadj-missies voor moslims.

Tijdens een persconferentie in Mekka op woensdag kondigde Ali Erbaş, hoofd van het directoraat, aan dat Turkije dit jaar 84.942 pelgrims naar Saoedi-Arabië heeft gestuurd voor de Hadj.

De meerderheid van de Turkse pelgrims is al aangekomen in Mekka en Medina, terwijl de rest naar verwachting de heilige steden in de komende dagen zal bereiken. De gemiddelde leeftijd van de Turkse pelgrims is 60 jaar, wat wijst op een volwassen demografie die deelneemt aan deze spirituele reis.

Erbaş beschreef de Hadj als een “uitdagende maar diep betekenisvolle daad van aanbidding” en benadrukte de uitgebreide voorbereidingen van het Presidium op het gebied van begeleiding, gezondheid en logistieke ondersteuning.

“We beheren een grootschalige organisatie zodat onze burgers hun Hadj-plichten op de best mogelijke manier kunnen vervullen,” zei Erbaş.

Hij schetste een uitgebreide ondersteunende infrastructuur die religieuze begeleiding, gezondheidsdiensten, accommodatie, transport en communicatie omvat.

In totaal zijn er 71 deskundige geleerden en 418 vrouwelijke religieuze gidsen ingezet om irshad (spirituele begeleiding) activiteiten te leiden, samen met 392 groepsleiders en 1.840 leden om de pelgrims te ondersteunen.

“We zien de Hadj niet alleen als een ritueel, maar als een diepgaande educatieve en spirituele reis,” zei hij. “We willen dat elke pelgrim terugkeert met persoonlijke en gemeenschappelijke groei.”

De voorbereidingen voor Arafat, een van de meest cruciale onderdelen van de pelgrimstocht, zijn afgerond. Erbaş meldde dat er airconditioned tenten zijn geïnstalleerd en dat er een tijdelijk ziekenhuis wordt opgezet om zieke of oudere pelgrims te helpen.

“Hoewel onze tijd daar kort is, hebben we ook een tijdelijk ziekenhuis opgezet om in te spelen op medische behoeften, vooral voor onze oudere en fysiek beperkte pelgrims, wiens vervoer volledig per voertuig zal worden geregeld,” voegde hij eraan toe.

Daarnaast zijn het Diyanet Digital-team, het persbureau van het Presidium en het televisiestation aanwezig in het heilige land om te helpen met mediaverslaggeving en communicatie.

Sterke samenwerking met Saoedi-Arabië

Erbaş sprak ook zijn diepe dankbaarheid uit aan Saoedi-Arabië voor de sterke samenwerking en ondersteuning.

“We hebben een uitzonderlijk goede werkrelatie met het Saoedische Ministerie van Hadj. Hun toewijding aan het dienen van pelgrims is bewonderenswaardig, en ik wil mijn oprechte dank uitspreken aan onze broeders in dit vriendelijke en broederlijke land,” zei hij.