De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft een boodschap gestuurd aan de Armeense patriarch van Turkije, waarin hij de toewijding van het land aan eenheid, wederzijds respect en de herinnering aan de levens die verloren gingen tijdens de Eerste Wereldoorlog bevestigt.

In zijn boodschap aan Sahak II Mashalian op donderdag stuurde Erdogan zijn "hartelijke groeten aan de gewaardeerde leden van de Armeense gemeenschap" en benadrukte hij de eeuwenlange co-existentie van diverse gemeenschappen op Turkse bodem, aldus het Turkse directoraat voor communicatie.

"Wij, die al eeuwen samen op dit thuisland leven, delen vandaag nog steeds onze vreugde en verdriet, net zoals we dat in het verleden deden.

Wat de reden ook mag zijn, we hebben nooit toegestaan en zullen nooit toestaan dat ook maar één van onze mensen wordt onderworpen aan discriminatie, uitsluiting of marginalisatie," verklaarde de president.

100e herdenking van de gebeurtenissen van 1915

De boodschap van Erdogan komt terwijl Armeense gemeenschappen wereldwijd op 24 april de herdenking van de gebeurtenissen van 1915 markeren, aan het einde van het Ottomaanse tijdperk.

Erdogan herhaalde zijn respect en condoleances voor de Ottomaanse Armeniërs die omkwamen tijdens de Eerste Wereldoorlog en beschreef de tragedie binnen de bredere context van de ineenstorting van het rijk.

"We voelen nog steeds in ons hart het verdriet om de levens die verloren gingen door de opstanden, de toenemende activiteiten van gewapende bendes, acties van sabotage door militante groepen en epidemieën tijdens de oorlogsjaren die overeenkomen met de laatste dagen van het Ottomaanse Rijk," verklaarde hij.

De president benadrukte het belang van het onder ogen zien van het verleden zonder het heden of de toekomst te laten overheersen.

"Met de overtuiging dat de pijnlijke herinneringen aan het verleden het heden of de toekomst niet mogen gijzelen, zijn we ons er ook van bewust dat wij, als 86 miljoen mensen (van Turkije), samen onze toekomst moeten opbouwen," zei hij.

Eenheid, wederzijdse erkenning

Erdogan waarschuwde ook tegen pogingen om de geschiedenis te manipuleren om verdeeldheid te zaaien en merkte op dat dergelijke inspanningen er consequent niet in zijn geslaagd om het sociale weefsel van de natie te verstoren.

"De vrede, veiligheid en het welzijn van onze Armeense burgers – die een belangrijke bijdrage leveren aan het culturele, artistieke, politieke, economische, educatieve en sociale leven van ons land – zullen voor ons een prioriteit blijven, net zoals voor al onze andere burgers," voegde hij eraan toe.

Erdogan sloot zijn boodschap af met een oproep tot voortdurende eenheid en wederzijdse erkenning terwijl Turkije vooruitgaat.

"Net zoals we Turkije samen hebben gebracht tot waar het vandaag is, zullen we het Eeuw van Turkije zij aan zij, schouder aan schouder opbouwen," zei hij.

"Onder de vreedzame en veilige schaduw van de rode halve maan en ster vlag zullen we voor altijd vrij leven als eerbare burgers van de Republiek Turkije. Met deze gedachten herhaal ik mijn oprechte medeleven met de verdrietige ervaringen van de Armeense gemeenschap in het verleden en herdenk ik nogmaals met respect alle Ottomaanse burgers die hun leven hebben verloren."