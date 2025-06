Een naar Gaza varend hulpschip met humanitaire goederen is naar verluidt besproeid met een mysterieuze witte chemische stof door Israëlische drones voordat het in internationale wateren werd bestormd door commando's. Activisten meldden brandende ogen en belemmerd zicht.

Het incident aan boord van de Madleen heeft scherpe kritiek getrokken van mensenrechtenorganisaties, waaronder de Raad voor Amerikaans-Islamitische Betrekkingen (CAIR). Zij beschuldigden Israël van het inzetten van “chemische wapens” tegen vreedzame activisten en noemden het een daad van "internationale piraterij en staatsterrorisme".

Het Gaza-hulpschip, onderdeel van de Freedom Flotilla Coalition (FFC), was onderweg naar Gaza toen het plotseling werd omsingeld door Israëlische drones en vervolgens door hun troepen in internationale wateren op zondag.

De Madleen, een 18-meter lang schip, vertrok op 1 juni vanuit de haven van San Giovanni Li Cuti in Catania, Sicilië, als onderdeel van de nieuwste missie van de Freedom Flotilla Coalition om de Israëlische blokkade te doorbreken en hulp te leveren aan de uitgehongerde Palestijnen in Gaza.

Aan boord waren in totaal 12 mensen uit verschillende landen, waaronder Baptiste Andre, Greta Thunberg, Mark Van Rennes, Pascal Maurieras, Reva Viard, Rima Hassan, Sergio Toribio, Suayb Ordu, Thiago Avila, Yanis Mhamdi en Yasemin Acar.

Volgens de organisatoren vervoerde het schip dringend benodigde goederen voor de burgers van Gaza, waaronder babyvoeding, meel, rijst, luiers, vrouwelijke hygiëneproducten, waterontziltingskits, medische benodigdheden, krukken en protheses voor kinderen.

Toen de Israëlische troepen naderden, meldden activisten dat het schip werd besproeid met een witte substantie die verwarring veroorzaakte en het zicht beperkte. Binnen enkele minuten werden hun communicatiemiddelen verstoord en klonken er verontrustende geluiden via de radio.

Een witte substantie werd door twee drones boven de Madleen gespoten voordat de communicatie met het schip werd verbroken, vertelde Huwaida Arraf, medeoprichter van de Internationale Beweging voor Solidariteit, aan Al Jazeera.

“We weten dat er twee drones boven hen hingen die een soort chemische stof op het schip hebben gespoten. We weten niet wat die chemische stof was,” zei ze. “Sommige mensen meldden dat hun ogen brandden, ook werden ze ook op een zeer dreigende manier benaderd door schepen.”

Kort daarna gingen Israëlische commando's aan boord van het schip en namen de bemanning gevangen. De activisten, die reddingsvesten droegen, hieven hun handen op om zich over te geven. Voordat ze werden aangehouden, beval een stem op de achtergrond hen om hun telefoons in zee te gooien.

Als reactie op de aanval op de Madleen gaf de Raad voor Amerikaans-Islamitische Betrekkingen (CAIR) een scherpe veroordeling. Nihad Awad, de nationale directeur van CAIR, verklaarde: “Wij veroordelen de laffe en illegale Israëlische aanval op de Madleen ten zeerste, terwijl het schip Gaza naderde met broodnodige humanitaire goederen. Dit is een flagrante daad van internationale piraterij en staatsterrorisme.”

“De Israëlische bezetting heeft geen wettelijk recht om de kust van Gaza te blokkeren, laat staan chemische wapens in te zetten tegen humanitaire hulpschepen en hun passagiers in internationale wateren te ontvoeren. De Israëlische regering moet verantwoording afleggen, de Madleen en haar humanitaire activisten onmiddellijk vrijlaten, de blokkade van hulp aan Gaza opheffen en een einde maken aan de genocide.”

Hoewel de Israëlische regering de aard van de substantie niet heeft bevestigd, suggereerde de FFC dat het om een chemisch afschrikmiddel kan gaan, mogelijk een niet-dodelijk verdovingsmiddel zoals traangas, stinkdier vloeistof, pepperspray of een aerosol ontworpen om te desoriënteren en te onderdrukken, vaak gebruikt bij beheersing van menigten.

Dit incident is niet zonder precedent. In 2010 vielen Israëlische troepen de Mavi Marmara aan, een ander hulpschip, waarbij 10 activisten omkwamen. In 2018 werden schepen van de Freedom Flotilla naar verluidt gesaboteerd vóór vertrek, en in 2021 gebruikte Israël stinkend vloeistof tegen Palestijnen in de bezette Westelijke Jordaanoever.

Experts stellen dat de witte spray psychologisch intimiderend lijkt te zijn, mogelijk om ervoor te zorgen dat activisten de onderschepping niet kunnen documenteren.