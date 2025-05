Het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten is in maart gedaald naar het laagste niveau in meer dan vier jaar. Huishoudens vrezen een toekomstige recessie en hogere inflatie als gevolg van invoerheffingen.

De Conference Board meldde dinsdag dat uit de antwoorden op de enquête blijkt dat "de zorgen over de impact van handelsbeleid en met name invoerheffingen toenemen" en voegde eraan toe dat "er ook meer verwijzingen dan gebruikelijk waren naar economische en beleidsmatige onzekerheid."

De maatstaf van de enquête voor toekomstige verwachtingen bereikte het laagste niveau in 12 jaar en zakte onder een niveau dat doorgaans wordt geassocieerd met een economische neergang. President Donald Trumps wisselende beleid rond invoerheffingen is door economen bekritiseerd vanwege de verwarring en onzekerheid die het veroorzaakt, wat volgens hen bedrijven belemmert in hun planning en schadelijk is voor de economie.

Trump gaf maandag aan dat niet alle aangekondigde heffingen op 2 april van kracht zouden worden en dat sommige landen uitzonderingen zouden krijgen. Tegelijkertijd kondigde hij echter aan dat invoerheffingen op auto's binnenkort zouden worden ingevoerd.

"Consumenten zijn van hun stuk gebracht," zei Carl Weinberg, hoofdeconoom bij High Frequency Economics. "Met enig risico durven we te stellen dat de chaos in Washington hier iets mee te maken heeft. De daling van het consumentenvertrouwen sinds de verkiezingen in november kan niet langer als toeval worden beschouwd."

De Conference Board meldde dat haar consumentenvertrouwensindex deze maand met 7,2 punten is gedaald naar 92,9, het laagste niveau sinds januari 2021. Economen die door Reuters werden ondervraagd, hadden een daling naar 94,0 voorspeld.

De vierde opeenvolgende maandelijkse daling van het vertrouwen weerspiegelde een vergelijkbare verslechtering in de consumentenvertrouwensindex van de Universiteit van Michigan, die ook alle winsten sinds Trumps verkiezingsoverwinning in november heeft uitgewist.

De daling van het vertrouwen werd deze maand vooral veroorzaakt door consumenten ouder dan 55 jaar. Het moreel onder consumenten in de leeftijdsgroep 35-55 jaar verslechterde ook. Het vertrouwen steeg echter licht onder consumenten jonger dan 35 jaar. Het vertrouwen daalde in alle inkomensgroepen, behalve bij huishoudens die meer dan $ 125.000 per jaar verdienen.

Consumenten waren de afgelopen maanden over het algemeen optimistisch over hun toekomstige inkomen.

"Het optimisme van consumenten over toekomstig inkomen ... is grotendeels verdwenen, wat suggereert dat zorgen over de economie en de arbeidsmarkt zich beginnen te verspreiden naar de persoonlijke situatie van consumenten," zei Stephanie Guichard, senior econoom bij Global Indicators van de Conference Board.

Toenemende recessiezorgen

De verwachtingenindex van de enquête, gebaseerd op de kortetermijnvooruitzichten van consumenten voor inkomen, bedrijfsleven en arbeidsmarkt, daalde met 9,6 punten naar 65,2 - het laagste niveau in 12 jaar en ruim onder de drempel van 80 die doorgaans een naderende recessie aangeeft.

Het aandeel consumenten dat een recessie verwacht binnen de komende 12 maanden bleef stabiel op een hoogtepunt van negen maanden. Ondanks de sombere vooruitzichten gaven consumenten weinig signalen dat ze van plan waren hun uitgaven drastisch te verminderen. Er was een lichte daling in het aantal consumenten dat van plan was om in de komende zes maanden een auto te kopen.

Veel consumenten waren van plan televisies en huishoudelijke apparaten zoals koelkasten, magnetrons en wasmachines aan te schaffen. De Conference Board verklaarde dat deze toename in plannen waarschijnlijk een voorzorgsmaatregel was om aankopen te doen voordat invoerheffingen tot prijsstijgingen leiden.

Toch zou dit de consumentenbestedingen waarschijnlijk kunnen ondersteunen en de economische groei voorlopig op koers kunnen houden. Veel consumenten waren van plan om in de komende zes maanden op vakantie te gaan.

De gemiddelde inflatieverwachtingen van consumenten voor de komende 12 maanden stegen naar 6,2 procent, het hoogste niveau sinds april 2023, van 5,8 procent vorige maand.

De Amerikaanse aandelenmarkten stonden lager. De dollar daalde ten opzichte van verschillende valuta's. De rente op Amerikaanse staatsobligaties steeg.

Het zogenaamde arbeidsmarkt differentieel van de enquête, afgeleid van gegevens over de mening van respondenten over of er genoeg of moeilijk banen te krijgen zijn, steeg van 17,6 in februari naar 17,9.

Deze maatstaf correleert met het werkloosheidspercentage in het maandelijkse werkgelegenheidsrapport van het Amerikaanse Ministerie van Arbeid.