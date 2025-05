Twee mensen zijn omgekomen en 19 anderen raakten gewond nadat een trainingsschip van de Mexicaanse marine tegen de Brooklyn Bridge botste, meldde burgemeester Eric Adams van New York City zondag.

Het schip brak al zijn drie masten toen het laat op zaterdagavond in botsing kwam met het iconische bouwwerk van New York City, terwijl toeschouwers die genoten van de aangename lenteavond geschokt toekeken.

"Op dit moment hebben van de 277 mensen aan boord 19 verwondingen opgelopen, waarvan 2 in kritieke toestand verkeren en 2 helaas zijn overleden aan hun verwondingen," schreef Adams op X.

Op online gedeelde beelden was te zien hoe het Mexicaanse marineschip Cuauhtemoc, met opgerolde zeilen en feestelijke lichtjes gedrapeerd in de tuigage, onder de brug door probeerde te varen, waardoor de masten afbraken en in de East River stortten.

Honderden juichende toeschouwers hadden zich enkele minuten eerder verzameld om afscheid te nemen van het schip, dat sinds dinsdag aan een pier in het zuiden van Manhattan lag aangemeerd.

De Mexicaanse marine verklaarde dat twee bemanningsleden zijn omgekomen bij het ongeluk en dat 22 anderen gewond raakten, waarvan de helft ernstig.

De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum schreef op X dat ze "diep bedroefd" was door het overlijden van de twee bemanningsleden.

Het schip verloor rond 20:20 uur (0020 GMT zondag) aan kracht terwijl de kapitein het schip aan het manoeuvreren was, waardoor het naar het landhoofd van de brug aan de kant van Brooklyn moest varen, vertelde Wilson Aramboles, hoofd speciale operaties van de politie van New York, tijdens een persconferentie.

Verschillende matrozen bovenop het schip raakten gewond toen het tegen de brug botste, aldus Aramboles.

Het is onduidelijk of deze matrozen tot de overledenen behoren.

Er was "paniek op het schip," vertelde de 23-jarige Brooklyn inwoner Nick Corso, die vlakbij het water stond, aan AFP. Hij stond op het punt een foto te maken, maar schakelde over naar video toen hij besefte wat er gebeurde.

"Veel geschreeuw, enkele matrozen hingen aan de masten, het leek alsof er paniek was op het schip," zei hij.

"Ik heb niemand in het water zien vallen, maar wel veel mensen bovenin. Mensen renden terug en schreeuwden!" zei Corso, die marketing doet voor het entertainmentbedrijf VeeFriends.

“Wat me opviel was de paniek op het schip, en er was een man achteraan die zwaaide dat mensen weg moesten gaan van de loopbrug waar wij ons bevonden,” zei hij.

Brug heropent

De Mexicaanse marine verklaarde dat niemand in het water was gevallen en dat er geen reddingsoperatie was gestart.

Het schip vertrok op dat moment uit New York en er wapperden ook vlaggen in de tuigage, terwijl een enorme Mexicaanse vlag voor de achtersteven wapperde.

Enkele seconden nadat het schip de pier had verlaten, "zagen we plotseling alle lichten, hoe ze botsten, de brug raakten en zij (de matrozen) allemaal naar beneden vielen," vertelde Arturo Acatitla, een 37-jarige inwoner van New York, aan AFP.

De New Yorkse transportafdeling meldde op X dat er geen tekenen waren van structurele schade aan de Brooklyn Bridge, hoewel inspecties doorgaan.

De brug, die Brooklyn met Manhattan verbindt, was ongeveer 40 minuten afgesloten voordat deze weer werd geopend.

Slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht, vertelde de Mexicaanse ambassadeur Esteban Moctezuma Barragán tijdens een persconferentie, terwijl sirenes nabij de locatie te horen waren.

Volgens Aramboles van de politie van New York was de Cuauhtémoc, een bark gebouwd in 1982 met een masthoogte van 48,2 meter, op weg naar IJsland toen het ongeluk gebeurde.

"Met mariachi, volksballet en een gemeenschap vol emotie vierden we de aankomst van het schip bij Pier 17 in Manhattan," aldus een bericht van de ambassade.

De Cuauhtémoc raakte beschadigd bij het "ongeluk," bevestigde de Mexicaanse marine in een verklaring op X.

"Het Ministerie van Marine herbevestigt zijn toewijding aan de veiligheid van zijn personeel, transparantie in zijn operaties en uitmuntendheid in de opleiding van toekomstige officieren van de Mexicaanse marine," aldus de verklaring.

Het schip werd later verplaatst naar een locatie nabij de Manhattan Bridge, zag een journalist van AFP.

De politie van New York adviseerde bewoners op X om het gebied te vermijden vanwege "zware verkeersdrukte" en "een grote aanwezigheid van hulpdiensten."

Het incident is het tweede dodelijke scheepsongeluk tegen een brug in de Verenigde Staten in iets meer dan een jaar, nadat een schip in maart 2024 tegen een brug in Baltimore botste, waardoor deze instortte en zes wegenwerkers omkwamen.