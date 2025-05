De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft opnieuw controverse en kritiek uitgelokt vanwege zijn nieuwe tatoeage met het woord 'kafir', wat door velen als islamofoob wordt beschouwd.

Hegseth deelde foto's op zijn X-account waarop hij te zien is met het SEAL Delivery Vehicle Team One (SDVT-1) op een gezamenlijke basis in Pearl Harbor. Op een van de foto's is een nieuwe tatoeage op zijn onderarm te zien met het Arabische woord 'كافر' of 'kafir', wat 'ongelovige' of 'niet-gelovige' betekent.

Veel mensen hebben gereageerd op de tatoeage en stellen dat het een islamofoob symbool is van de man die toezicht houdt op het Amerikaanse leger.

"Hegseth heeft net een 'kafir' (كافر) tatoeage laten zetten onder zijn 'Deus Vult'-tatoeage—een slogan van de Kruisvaarders. Dit is niet zomaar een persoonlijke keuze; het is een duidelijk symbool van islamofobie van de man die toezicht houdt op Amerikaanse oorlogen," zei Nerdeen Kiswani, een Palestijnse activist, op X.

"'Kafir' wordt door extreemrechtse islamofoben gebruikt om moslims te bespotten en te belasteren. Het gaat niet om zijn persoonlijke overtuigingen, maar om hoe deze overtuigingen zich vertalen in beleid—hoe ze militaire beslissingen, surveillanceprogramma's en buitenlandse interventies in moslimlanden beïnvloeden."

De bekroonde onderzoeksjournalist en schrijver Tam Hussain zei dat de tatoeage "geen goede uitstraling" heeft voor Hegseth, vooral omdat de term in de Koran wordt gebruikt om iemand aan te duiden die God afwijst.

"Voor de moslimwereld zal de tatoeage worden gezien als een openlijke verklaring van Hegseth's vijandigheid tegenover hen, wat wordt bevestigd door de bombardementen op een ziekenhuis in Jemen," zei Hussain.

'Antimoslim vijandigheid'

De Council on American-Islamic Relations (CAIR) heeft de nieuwe tatoeage van Hegseth veroordeeld en noemde het "een teken van zowel antimoslim vijandigheid als persoonlijke onzekerheid."

"Het tatoeëren van het Arabische woord 'kafir'—dat in wezen verwijst naar iemand die bewust fundamentele, goddelijke waarheden verbergt of ontkent—op zijn lichaam is een teken van zowel antimoslim vijandigheid als persoonlijke onzekerheid," aldus CAIR in een verklaring.

"Het lijkt erop dat de islam zodanig 'gratis' in Pete Hegseth's hoofd leeft dat hij zich genoodzaakt voelt zichzelf te markeren met tatoeages die zijn oppositie tegen de islam verklaren, naast een tatoeage die zijn affiniteit met de mislukte Kruisvaarders verklaart."

CAIR benadrukte dat hoewel Hegseth zichzelf mag tatoeëren zoals hij wil, hij moet bedenken dat hij leiding geeft aan het Amerikaanse leger, waar duizenden Amerikaanse moslims trouw hebben gezworen om het land te verdedigen.

"Je ziet geen Amerikaanse moslims rondlopen met tatoeages die hun oppositie tegen het christendom verklaren, omdat we zeker zijn van ons eigen geloof, we respect hebben voor de overtuigingen van onze buren, en bovendien dragen de meeste moslims geen tatoeages om religieuze redenen," voegde CAIR eraan toe.

Eerdere controverses

Dit is niet de eerste keer dat Hegseth controverse en kritiek uitlokt, vooral van moslims.

Op 1 december 2024 publiceerde The New Yorker een rapport waarin de eerdere controverses rond Hegseth werden besproken.

Een van de incidenten betrof een klacht van werknemers van Concerned Veterans for America, waarin werd beweerd dat Hegseth in 2015 dronken in een bar in Ohio "Dood aan alle moslims" zou hebben geroepen.

Na zijn benoeming door president Donald Trump kwam hij opnieuw onder vuur te liggen vanwege zijn 'Deus Vult'-tatoeage, Latijn voor 'God wil het', een slogan die door de Kruisvaarders werd gebruikt als strijdkreet tijdens genocidale acties tegen moslims en joden.

Hegseth heeft ook een tatoeage van het 'Jeruzalemkruis'. Dat kruis heeft een lange geschiedenis in het christendom, maar is de laatste tijd door sommige extreemrechtse groepen overgenomen als symbool van de strijd voor de westerse beschaving.