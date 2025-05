De Canadese regering heeft bevestigd dat zij in actieve gesprekken is met de Verenigde Staten over mogelijke deelname aan het door president Donald Trump voorgestelde Golden Dome raket-afweersysteem. Dit miljardenproject is gericht op het tegengaan van 'next-generation' luchtdreigingen, waaronder hypersonische en vanuit de ruimte gelanceerde raketten.

Het kantoor van premier Mark Carney verklaarde woensdag dat de gesprekken met de VS zowel bestaande veiligheidskaders als nieuwe programma's zoals de Golden Dome omvatten. Dit systeem, dat naar verwachting $175 miljard zal kosten, zou operationeel moeten zijn tegen het einde van Trumps ambtstermijn.

Hoewel Carney interesse in het programma bevestigde, benadrukte zijn kantoor dat het te vroeg is om te zeggen hoe Canada zou kunnen deelnemen of hoeveel het zou investeren. President Trump heeft publiekelijk verklaard dat Canada welkom is om mee te doen, maar dat het 'zijn eerlijke aandeel' moet betalen om van de bescherming van het systeem te profiteren.

“Ze willen ook bescherming, dus zoals gewoonlijk helpen wij Canada,” zei Trump dinsdag tijdens een persconferentie.

De initiële investering van de VS in de Golden Dome is vastgesteld op 25 miljard dollar, maar het niet-partijdige Congressional Budget Office heeft geschat dat de ruimtecomponenten alleen al 542 miljard dollar kunnen kosten over een periode van 20 jaar.

Geïnspireerd door Israëls Iron Dome

Trump verklaarde dat het systeem deels geïnspireerd is door Israëls Iron Dome, dat sinds 2011 wordt gebruikt om korteafstandsraketten te onderscheppen. Hij benadrukte echter dat de Amerikaanse versie veel groter en technologisch geavanceerder zou zijn, met integratie van ruimtegebaseerde sensoren en onderscheppers die raketten kunnen onderscheppen die worden gelanceerd 'van de andere kant van de wereld — of vanuit de ruimte.'

Experts hebben twijfels geuit over de haalbaarheid van een dergelijk systeem op continentale schaal. Shashank Joshi, defensieredacteur bij The Economist, vertelde aan de BBC dat de enige realistische versie duizenden satellieten zou vereisen die in staat zijn tot vroege detectie en onderschepping vanuit een baan om de aarde.

“Het is onwaarschijnlijk dat het systeem voltooid kan worden tijdens Trumps ambtstermijn,” zei Joshi. “En de kosten zouden een groot deel van het Amerikaanse defensiebudget kunnen opslokken.”

De mogelijke betrokkenheid van Canada bij de Golden Dome komt op een gevoelig moment in de handels- en veiligheidsbesprekingen tussen Ottawa en Washington. Trump heeft gedreigd met strafheffingen tegen Canada en controversieel opgemerkt dat het land 'beter af zou zijn als een Amerikaanse staat.'

Ironisch genoeg wordt aangenomen dat die retoriek de Canadese nationale identiteit heeft versterkt, wat heeft bijgedragen aan Carney's overweldigende verkiezingsoverwinning eerder dit jaar.