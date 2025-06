De Europese Unie (EU) heeft een pakket van 200 miljoen dollar aangekondigd om Syrië te ondersteunen bij de sociale en economische wederopbouw, na het opheffen van sancties.

De financiering, die woensdag werd toegezegd, is bedoeld om overheidsinstellingen te versterken, de toegang tot basisvoorzieningen te verbeteren en lokale economieën nieuw leven in te blazen via gemeenschapsgerichte projecten op het gebied van energie, onderwijs, gezondheidszorg, landbouw en levensonderhoud, aldus een verklaring.

De steun zal de overgangsrechtspraak, verantwoordingsplicht en mensenrechten verder bevorderen, met inbegrip van inspanningen om het probleem van vermiste personen aan te pakken.

Dubravka Suica, Europees commissaris voor het Middellandse Zeegebied, verklaarde dat Syrië zich op een “cruciaal moment” bevindt met een reële kans om van conflict naar vrede en stabiliteit over te gaan. “Wij blijven vastberaden in onze steun aan de Syriërs in deze belangrijke fase,” zei ze.

Bashar al-Assad, die bijna 25 jaar president van Syrië was, vluchtte in december naar Rusland, waarmee een einde kwam aan het regime van de Baath-partij, die sinds 1963 aan de macht was.

Ahmad al-Sharaa, die de anti-regime troepen leidde om Assad af te zetten, werd in januari uitgeroepen tot president voor een overgangsperiode.

De EU hief eerder dit jaar de economische sancties tegen Syrië op, onder verwijzing naar positieve stappen van de overgangsautoriteiten richting inclusiviteit en respect voor internationaal recht en mensenrechten.