China zal donderdag een nieuw team astronauten naar zijn ruimtestation sturen, terwijl het land gestaag werkt aan zijn ambitie om een ruimtevaartmacht te worden die kan wedijveren met de dominantie van de Verenigde Staten.

Peking heeft de afgelopen jaren miljarden dollars geïnvesteerd in zijn ruimtevaartprogramma in een poging om te bereiken wat president Xi Jinping omschrijft als de “ruimtedroom” van het Chinese volk.

De op een na grootste economie ter wereld heeft ambitieuze plannen om tegen het einde van het decennium een bemande missie naar de maan te sturen en uiteindelijk een basis op het maanoppervlak te bouwen. Donderdag zal het zijn nieuwste mijlpaal bereiken, wanneer de Shenzhou-20-missie een team van drie astronauten naar het zelfgebouwde Tiangong-ruimtestation van het land zal vervoeren.

Het trio, dat volledig uit mannen bestaat, zal om 17.17 uur (0917 GMT) opstijgen vanaf het Jiuquan Satellietlanceercentrum in de afgelegen noordwestelijke woestijn van het land, volgens het China Bemand Ruimtevaartagentschap (CMSA). Aan het hoofd van de missie staat Chen Dong, 46, een voormalig gevechtspiloot en ervaren ruimteverkenner die in 2022 de eerste Chinese astronaut werd die meer dan 200 dagen in een baan om de aarde doorbracht.

De andere twee bemanningsleden – de 40-jarige voormalige luchtmachtpiloot Chen Zhongrui en de 35-jarige voormalige ruimtevaarttechnologie ingenieur Wang Jie – zullen hun eerste ruimtevlucht maken.

“Vandaag sta ik op het punt mijn droom om in de ruimte te vliegen te verwezenlijken,” zei Chen Zhongrui woensdag tijdens een persconferentie die was georganiseerd om de astronauten aan het publiek voor te stellen. De bemanning zal zes maanden op Tiangong werken, experimenten uitvoeren op het gebied van natuurkunde en levenswetenschappen en beschermende apparatuur tegen ruimtepuin installeren.

Voor het eerst zullen ze ook planaria – aquatische platwormen die bekend staan om hun regeneratieve vermogens – meenemen aan boord. Het team zal ook ruimtewandelingen uitvoeren, voorraden aanvullen en algemeen onderhoud aan de structuur verrichten. Drie astronauten die momenteel aan boord van Tiangong zijn, zullen op 29 april naar de aarde terugkeren na het voltooien van overdrachtsprocedures.

‘Hemels Paleis’

Tijdens een rondleiding van de overheid woensdagmiddag zagen AFP-journalisten de raket gehuld in een hemelsblauwe lanceertoren, omringd door rode vlaggen terwijl arbeiders in blauwe overalls de laatste controles uitvoerden voor de lancering.

China's ruimtevaartprogramma is het derde dat mensen in een baan om de aarde brengt en heeft ook robotrovers op Mars en de maan laten landen in een poging om op gelijke voet te komen met de twee meest gevestigde ruimtemachten ter wereld, de Verenigde Staten en Rusland. Tiangong - wiens naam in het Chinees “hemelpaleis” betekent - wordt elke zes maanden bemand door roterende teams van drie astronauten en is het pronkstuk van het programma.

China is sinds 2011 uitgesloten van het internationale ruimtestation, toen de Verenigde Staten NASA verbood om samen te werken met Peking. Sindsdien heeft het land geprobeerd andere landen bij zijn ruimtevaartprogramma te betrekken en in februari tekende het een overeenkomst met de langdurige bondgenoot Pakistan om de eerste buitenlandse astronaut aan boord van Tiangong te brengen.

Als onderdeel van dit proces zullen “twee Pakistaanse astronauten worden geselecteerd om naar China te komen voor training”, bevestigde de CMSA woensdag.