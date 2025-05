Zware stormen hebben de Amerikaanse staten Missouri en Kentucky getroffen, waarbij minstens 21 mensen om het leven zijn gekomen, lokale gemeenschappen zijn verwoest en bijna 200.000 mensen zonder stroom zijn komen te zitten, aldus de autoriteiten.

De gouverneur van Kentucky, Andy Beshear, meldde zaterdag op X dat minstens 14 mensen zijn omgekomen door de stormen van vrijdagavond, terwijl lokale functionarissen in Missouri meldden dat daar nog eens zeven doden zijn gevallen.

Jamie Burns (38), die met haar man en zoon in een stacaravan in de stad London, Kentucky woont, moest tijdens de storm schuilen in de kelder van het stenen huis van haar zus. In de omgeving werden zo’n 100 tot 200 huizen verwoest.

“Dingen die hier al langer zijn dan ik, dingen die hier al meer dan 30 jaar staan, zijn gewoon plat,” vertelde Burns aan AFP in een telefonisch interview, haar stem trillend. “Het is bizar, want je kijkt naar een gebied en het is gewoon verwoest, volledig plat, alsof het er nooit is geweest.”

Dronebeelden, gepubliceerd door lokale media, toonden scènes van verwoesting in London, met huizen die met de grond gelijk waren gemaakt en boomstammen die kaal stonden, volledig ontdaan van takken.

Beshear voegde eraan toe dat meer dan 100.000 mensen zonder stroom zitten in de staat en dat vijf counties de noodtoestand hebben uitgeroepen. Oost-Kentucky, een gebied dat historisch bekend staat om zijn kolenmijnen, is een van de armste regio’s van het land. “Veel van ons wonen in prefabwoningen die niet veilig zijn bij tornado’s,” zei Burns.

Tornado’s zijn draaiende luchtkolommen die de grond raken vanuit enorme cumulonimbus onweerswolken.

‘Een van de ergste stormen’

In Missouri kwamen vijf mensen om in de grote stad St. Louis, in wat volgens de autoriteiten een van de ergste stormen in de geschiedenis van de stad was, en twee mensen in Scott County, aldus de State Highway Patrol in een verklaring aan AFP.

Meer dan 80.000 mensen zaten zonder stroom en er werden drie opvangcentra geopend in het gebied, voegde de verklaring toe. Meer zwaar weer werd voorspeld voor zondagavond en maandag.

Gevraagd door een journalist op zaterdag of dit de ergste storm ooit was die St. Louis heeft getroffen, antwoordde burgemeester Cara Spencer: “Ik zou dit absoluut omschrijven als een van de ergste stormen. De verwoesting is werkelijk hartverscheurend.”

Ze zei dat 38 mensen in de stad gewond raakten en dat ongeveer 5000 gebouwen beschadigd zijn.

De gouverneur van Missouri, Mike Kehoe, zei tijdens dezelfde persconferentie dat zijn kantoor het Witte Huis op de hoogte houdt van de situatie.

In een wijk in St. Louis raakte een kerk zwaar beschadigd, volgens beelden van CBS, en reddingswerkers bleven zaterdagmorgen slachtoffers behandelen in de buurt van het gebouw.

“Het is verschrikkelijk dat een tornado hier doorheen komt en zoveel schade aanricht aan de bewoners en ook aan de kerk,” vertelde Derrick Perkins, een pastoor van de Centennial Christian Church, aan CBS. “Onze harten zijn gebroken.”

Bruce Madison, die ook bij de kerk werkt, zei dat de gemeenschap samenkomt in het licht van de tragedie. “Op dit moment bidden we gewoon voor iedereen die ze nu proberen te vinden.”

Hoewel er al was gewaarschuwd voor het noodweer en Beshear vrijdag uit voorzorg de noodtoestand had afgekondigd, kan de laatste uitbarsting vragen oproepen over de vraag of de regering Trump door forse bezuinigingen de voorspellingsteams van de National Weather Service gevaarlijk onderbemand heeft gemaakt, waardoor sommige kantoren gedwongen werden om hun activiteiten te staken.

Volgens de Washington Post zijn naar schatting 500 van de 4200 NWS-medewerkers dit jaar ontslagen of met vervroegd pensioen gegaan.

De Verenigde Staten registreerden vorig jaar het op een na hoogste aantal tornado’s ooit, met bijna 1800, volgens de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), alleen overtroffen door 2004.