De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft opnieuw bevestigd dat zijn regering van plan is om Gaza volledig te herbezetten. Hij wees elk akkoord om de oorlog te beëindigen van de hand en ontkende geruchten over spanningen met de Amerikaanse president Donald Trump.

“Er zijn zeker 20 gijzelaars die nog in leven zijn in Gaza, en naar schatting 38 anderen zijn omgekomen,” zei hij woensdag tijdens een persconferentie in zijn kantoor in West-Jeruzalem.

De Palestijnse groep Hamas heeft herhaaldelijk aangegeven bereid te zijn Israëlische gevangenen vrij te laten in ruil voor een einde aan de oorlog, een Israëlische terugtrekking uit Gaza en de vrijlating van Palestijnse gevangenen.

Netanyahu heeft deze voorwaarden afgewezen en eist in plaats daarvan de ontwapening van Palestijnse verzetsgroepen en de volledige herbezetting van Gaza.

Hij stelde ook zijn voorwaarden voor het beëindigen van de oorlog: de terugkeer van alle Israëlische gijzelaars, de verwijdering van de Hamas-leiding uit Gaza en de volledige ontwapening van de groep.

Netanyahu beweerde dat zodra deze doelen zijn bereikt, Israël zou overgaan tot de implementatie van het zogenaamde Trump-plan, dat algemeen wordt geïnterpreteerd als een kader voor de verplaatsing van Palestijnen uit Gaza.

Netanyahu ontkent spanningen met Trump

Netanyahu ontkende ook speculaties over een breuk met de Amerikaanse regering na een bezoek van Trump aan de Golfstaten waarbij Israël werd overgeslagen.

Trump bezocht Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten en sloot daar een reeks grote zakelijke deals. Dit leidde tot mediacommentaar over het feit dat Israël, de dichtstbijzijnde bondgenoot van Washington in de regio, niet was opgenomen in het bezoek.

Het bezoek volgde op Trumps besluit om een einde te maken aan een Amerikaanse bombardementencampagne tegen de Houthi’s in Jemen.

Netanyahu, die eerder geen publiek commentaar had gegeven over de kwestie, vertelde journalisten tijdens een persconferentie dat Trump hem had gezegd: 'Bibi, ik wil dat je weet dat ik volledig toegewijd ben aan jou en volledig toegewijd ben aan de staat Israël.'

Te midden van toenemende internationale druk op Israël heeft Trump opgeroepen tot een snel einde aan de oorlog in Gaza en sprak hij over het lijden van burgers in de belegerde enclave, waar een Israëlische blokkade van 11 weken een diepe humanitaire crisis heeft veroorzaakt.

In een apart gesprek een paar dagen geleden zei Netanyahu dat de Amerikaanse vicepresident JD Vance hem had verteld: 'Let niet op al die nepnieuwsverhalen over deze breuk tussen ons.'