De Wereldtentoonstelling is geopend in de Japanse stad Osaka, waarmee een zes maanden durende expo van start gaat die 158 landen samenbrengt, waaronder aartsrivalen China en de VS, meldde Kyodo News zondag.

De expo, die naar verwachting 28,2 miljoen bezoekers zal trekken, richt zich op het ontwerpen van een duurzame toekomstige samenleving. De organisatoren hopen op een economische impact van 20 miljard dollar voor de binnenlandse economie.

Masakazu Tokura, voorzitter van de Japan Association for the 2025 World Exposition, verklaarde de expo officieel geopend. Het evenement duurt tot 13 oktober en vindt plaats op Yumeshima, een kunstmatig eiland in de Baai van Osaka.

De belangrijkste tentoonstellingen worden omringd door de “Grand Ring”, een constructie met een omtrek van twee kilometer, erkend door Guinness World Records als 's werelds grootste houten architectonische structuur. De ontwerper, Sou Fujimoto, vertelde aan AFP dat de expo een “waardevolle gelegenheid is waar zoveel verschillende culturen en landen samenkomen om diversiteit en eenheid te creëren.”

In het Japanse paviljoen zijn onder andere een “Mars-rots” te zien, ontdekt door een Japans onderzoeksteam in Antarctica in 2000, en een gezondheidstentoonstelling van de prefectuur en stad Osaka met hartspierweefsel gemaakt van iPS-cellen. Een andere grote trekpleister zijn de 42 “Type A”-paviljoens van deelnemende landen, waaronder de VS en China.

Volgens AFP bevatte de expo ook een kloppend kunstmatig hart gekweekt uit stamcellen en Hello Kitty figuurtjes in algenvorm.

De openingsceremonie, met dans, zang en een lichtshow, werd zaterdag gehouden met 1300 aanwezigen, waaronder keizer Naruhito, keizerin Masako en premier Shigeru Ishiba.

Verdeelde samenleving

Premier Shigeru Ishiba zei dat het evenement zou bijdragen aan een gevoel van eenheid in een “verdeelde samenleving”. “Via de Expo willen we opnieuw een gevoel van eenheid in de wereld herstellen,” vertelde Ishiba aan verslaggevers. Maar met conflicten die woeden en de handelstarieven van de Amerikaanse president Donald Trump die economische onrust veroorzaken, lijkt dat misschien optimistisch.

“Niet te koop” staat op een geel-blauw bord boven de stand van Oekraïne – een echo van de trotse uitspraken van leider Volodymyr Zelensky over de oorlog met Rusland, dat afwezig is op Expo 2025.

“We willen dat de wereld meer weet over onze veerkracht. Wij zijn degenen die creëren, niet degenen die vernietigen,” zei Tatiana Berezhna, plaatsvervangend minister van Economie van Oekraïne, tegen AFP.

Yahel Vilan, hoofd van het compacte Israëlische paviljoen – er is ook een Palestijns paviljoen – met een steen uit de Westmuur in Jeruzalem, vertelde AFP dat “we met een boodschap van vrede zijn gekomen.”

Het Amerikaanse gebouw heeft het thema “America the Beautiful”, maar zonder verwijzing naar Trumps handelsbeleid. In plaats daarvan ligt de focus op de landschappen van het land, AI-technologie en ruimtevaart, inclusief een gesimuleerde raketlancering waarbij droogijsblazers boven de hoofden van bezoekers lijken te ontbranden.

Het nabijgelegen Chinese paviljoen, dat doet denken aan een kalligrafische rol, richt zich op groene technologie en maanmonsters die zijn meegebracht door de Chang'e-5 en Chang'e-6 sondes.

Menselijke wasmachine

Na te hebben genoten van het uitzicht en de zeebries boven op de “luchtbrug” van de Grand Ring, kunnen hongerige bezoekers stoppen bij de langste sushiband ter wereld of de veelogige mascotte Myaku-Myaku van Expo 2025 ontmoeten.

Onder de meer bizarre tentoonstellingen zijn 32 sculpturen van Hello Kitty verkleed als verschillende soorten algen – om de vele toepassingen van de plant te symboliseren – en een “menselijke wasmachine” die beelden toont op basis van de hartslag van de bader.

Elders zijn demonstraties te zien van drone-achtige vliegende voertuigen en het kleine kunstmatige hart gemaakt van geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPS) dat voor het eerst in het openbaar wordt getoond. “Het heeft een echte hartslag,” vertelde Byron Russel van de Pasona Group, die de tentoonstelling beheert, aan AFP.

Thema’s van duurzaamheid lopen als een rode draad door de Expo, waaronder in het bolvormige Zwitserse paviljoen, dat streeft naar de kleinste ecologische voetafdruk. Maar exposities worden bekritiseerd vanwege hun tijdelijke aard, en na oktober zal het kunstmatige eiland van Osaka worden vrijgemaakt voor de bouw van een casinocomplex.

Volgens Japanse media zal slechts 12,5 procent van de Grand Ring worden hergebruikt.

Trage ticketverkoop

De Wereldtentoonstelling, ook bekend als de Wereldbeurs, is een fenomeen dat begon met de Crystal Palace-tentoonstelling in Londen in 1851 en elke vijf jaar wordt gehouden. De editie van 2020 in Dubai werd uitgesteld door de Covid-19-pandemie, waardoor de organisatoren van de Expo in Osaka zeggen dat het evenement “de broodnodige verbindingen zal herstellen” en “de mogelijkheid biedt om een betere toekomst te creëren.”

Osaka organiseerde voor het laatst de Expo in 1970, toen Japan bloeide en zijn technologie de wereld jaloers maakte. Het trok 64 miljoen bezoekers, een record dat werd verbroken door Shanghai in 2010. Maar 55 jaar later is Japan minder een trendsetter, en opiniepeilingen tonen lage niveaus van enthousiasme onder het publiek voor de Expo, vooral nadat het budget met 27 procent werd overschreden.

Tot nu toe zijn er 8,7 miljoen tickets in de voorverkoop verkocht, minder dan het doel van 14 miljoen. Japan beleeft ook een recordgroei op het gebied van toerisme, wat betekent dat accommodatie in Osaka - in de buurt van de hotspot Kyoto - vaak volgeboekt is met torenhoge prijzen. Maar vroege bezoekers van het evenement lieten weten enthousiast te zijn.

Bewoonster Emiko Sakamoto, die ook de laatste Expo in de regio meer dan vijf decennia geleden bezocht, was vastbesloten om herhaaldelijk terug te keren naar de locatie om alle paviljoens te zien. “Ik denk dat de Expo betekenisvol is in deze chaotische tijd,” zei ze. “Mensen zullen nadenken over vrede na een bezoek aan de locatie.”