De recente verklaring van de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy dat hij "op Poetin zal wachten in Turkije" voor mogelijke gesprekken om de oorlog te beëindigen, heeft veel aandacht getrokken van internationale media.

Een mogelijke ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin zou een belangrijke stap betekenen in het conflict, dat inmiddels zijn derde jaar ingaat.

Nieuwsmedia wereldwijd berichtten over de aankondiging van Zelenskyy met uiteenlopende koppen en breaking news, waarbij de mogelijkheid van directe onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland in Turkije werd benadrukt.

Kom voor vrede; kom naar Turkije

Axios meldde onder de kop "Zelenskyy reist naar Turkije voor mogelijke gesprekken met Poetin" dat een Oekraïense functionaris zei: "Zelenskyy zal donderdag in Turkije zijn, zelfs als Rusland niet instemt met een wapenstilstand vanaf maandag."

The New York Times merkte op dat “Zelenskyy's verklaring in een bericht op X niet duidelijk maakte of zijn deelname zou afhangen van het feit of Rusland eerst een staakt-het-vuren zou accepteren, maar hij riep Rusland opnieuw op om de vijandelijkheden te staken om diplomatie mogelijk te maken”.

De BBC meldde dat "de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy zegt klaar te zijn om de Russische president Vladimir Poetin 'persoonlijk' te ontmoeten in Istanbul op donderdag voor gesprekken over het beëindigen van de oorlog."

The Independent citeerde Zelenskyy's post op X: "Ik zal donderdag op Poetin wachten in Turkije. Persoonlijk. Ik hoop dat de Russen deze keer geen excuses zullen zoeken."

The Sunday Times schreef dat "de Oekraïense president heeft ingestemd met deelname aan vredesonderhandelingen in Turkije, wat de eerste directe gesprekken tussen de twee landen sinds 2022 zouden kunnen zijn."

Wachten aan de oevers van de Straat van Istanbul

The Kyiv Independent publiceerde de kop: "Zelenskyy klaar om Poetin te ontmoeten in Turkije, roept op tot onmiddellijke wapenstilstand."

Ukrinform meldde dat "de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy heeft gezegd dat hij verwacht dat Rusland een wapenstilstand implementeert en dat hij persoonlijk op Kremlin-leider Vladimir Poetin zal wachten in Turkije op 15 mei."

Het Singaporese The Straits Times meldde dat "de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy op 11 mei zei bereid te zijn om zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin 'persoonlijk' in Turkije te ontmoeten, nadat de Amerikaanse president Donald Trump had gezegd dat directe gesprekken nodig waren om te bepalen of vrede mogelijk is."

De Iraanse nieuwswebsite The Iran Front Page, gebaseerd in Teheran, kopte: "Zelenskyy zegt klaar te zijn om Poetin op donderdag in Turkije te ontmoeten."

We zullen ontmoeten, we zullen praten

The Moscow Times schreef in een rapport met de titel "Trump dringt er bij Oekraïne op aan om gesprekken met Rusland te accepteren" dat Zelenskyy's post luidde: "Ik zal donderdag op Poetin wachten in Turkije."

Het in Qatar gevestigde Al Jazeera gebruikte de kop op zijn website: "Zelenskyy hoopt op wapenstilstand, zegt dat hij Poetin 'persoonlijk' in Turkije zal ontmoeten," en voegde eraan toe: "De Oekraïense leider heeft erop aangedrongen dat er een volledige, tijdelijke wapenstilstand moet zijn voordat er directe gesprekken met Rusland plaatsvinden."

The Peninsula Qatar benadrukte de bereidheid van de Oekraïense president om te praten: "Zelenskyy biedt aan om Poetin persoonlijk in Turkije te ontmoeten."

Een Zuid-Afrikaanse outlet kopte: "Zelenskyy zegt dat hij Poetin zal ontmoeten nadat Trump hem vertelde niet te wachten op een wapenstilstand."

Istanbul gesprekken

Poetin stelt voor de besprekingen in Istanbul op 15 mei te hervatten.

De Russische president Vladimir Poetin benadrukte in een toespraak tijdens een persconferentie in Moskou dat er bij de functionarissen in Kiev op wordt aangedrongen om de onderhandelingen die ze eind 2022 hebben onderbroken, te hervatten:

“Op donderdag 15 mei stellen we voor om de directe onderhandelingen in Istanbul onmiddellijk te hervatten, precies waar ze eerder werden onderbroken, en vooral zonder voorwaarden vooraf.”

Zelenskyy merkte in een post op X op dat ze een volledige en permanente wapenstilstand aan Rusland hadden voorgesteld en zei: "We wachten op een volledige en blijvende wapenstilstand, vanaf morgen, om de noodzakelijke basis voor diplomatie te bieden."

Hij voegde eraan toe: "Ik zal donderdag op Poetin wachten in Turkije. Persoonlijk. Ik hoop dat de Russen deze keer geen excuses zullen zoeken."