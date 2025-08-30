トルコは第103回目の勝利の日を記念し、1922年のドゥムルプナルの戦いにおけるギリシャ軍への転機となった勝利を称えます。

トルコ共和国の建国の父ムスタファ・ケマル・アタテュルクの指導の下、1922年8月26日に開始された大攻勢の一環であるこの軍事作戦は、同年9月18日に完結し、トルコの独立を確固たるものにしました。

歴史家たちは、アタテュルクの指揮によるこの勝利が、トルコの自主独立への決意とアナトリアにおける永続的な存在を示したと強調します。

トルコのレジェップ・タイイプ・エルドアン大統領も勝利の日を記念し、これは単なる軍事的勝利ではなく「我が国民の復活、存在をかけた闘い、そして永遠の独立を示すものです」と述べました。

エルドアン大統領は土曜日、「8月30日にともされた独立の炎を、団結と連帯のもとで、より強い未来へと受け継いでいくことが、今日の我々の使命です」と語りました。

また、トルコ歴史協会のユクセル・オズゲン会長は、この勝利を1071年のマンジケルトの戦いになぞらえ、「トルコ民族がアナトリアの地に根を下ろし続けることを宣言した出来事でした」と評しました。

「マンジケルトの戦いがこの地域の扉を開き、新たな地平と文明を築く機会を与えたように、大攻勢と8月30日の勝利もトルコ民族がアナトリアに根付き続けること、存在し続けることを世界に示しました。さらに、その永続性が永遠に続くことも明らかにした」とオズゲン会長は述べました。