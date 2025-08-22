10時間前
ハンガリーのペーター・シーヤールトー外相によると、ロシア・ベラルーシ国境付近での攻撃により、ドルジバパイプラインを通じたロシアからハンガリーへの原油輸送が停止しています。
シーヤールトー外相は金曜日、Facebookで「夜間に、ロシア・ベラルーシ国境の友情パイプラインが再び攻撃されたとの報告を受けました」と述べました。
また、外相は木曜夜の攻撃が短期間で3度目であることを指摘し、この攻撃はハンガリーのエネルギー安全保障を脅かすものであり、「国を戦争に巻き込もうとする試み」と表現しました。
シーヤールトー外相は、攻撃者には触れずに「うまくいきません！私たちは全力で平和努力を支援し、国家の利益を守り続けます」と述べました。
この攻撃は、ドイツ当局がロシアからヨーロッパにガスを送るノルドストリーム海底パイプラインの2022年の破壊工作に関与した疑いでウクライナ人を逮捕したと発表した同じ日に発生しました。
当時、西側の関係者や専門家は、モスクワもパイプラインに利害関係があるにもかかわらず、ノルドストリーム攻撃の責任をロシアにあると速やかに非難しました。
最近のドルジバ原油パイプラインへの攻撃は、ロシアとウクライナが引き続きミサイルや爆弾で攻撃し合っている中で発生しました。
ウクライナの無人システム部隊の司令官ロバート・ブロヴディ氏によりますと、ウクライナ軍はロシア・ブリャンスク州のウネチャ原油揚油所を攻撃しました。
ブロヴディ氏はテレグラムに、燃料タンクが多数ある施設で大規模な火災が発生している様子を映した動画を投稿しました。
ハンガリーはロシア産原油への依存度が高いため、この供給の途絶は国家のエネルギー安全保障や地域の安定にとって重大な懸念となっています。