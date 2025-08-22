ハンガリーのペーター・シーヤールトー外相によると、ロシア・ベラルーシ国境付近での攻撃により、ドルジバパイプラインを通じたロシアからハンガリーへの原油輸送が停止しています。

シーヤールトー外相は金曜日、Facebookで「夜間に、ロシア・ベラルーシ国境の友情パイプラインが再び攻撃されたとの報告を受けました」と述べました。

また、外相は木曜夜の攻撃が短期間で3度目であることを指摘し、この攻撃はハンガリーのエネルギー安全保障を脅かすものであり、「国を戦争に巻き込もうとする試み」と表現しました。

シーヤールトー外相は、攻撃者には触れずに「うまくいきません！私たちは全力で平和努力を支援し、国家の利益を守り続けます」と述べました。

この攻撃は、ドイツ当局がロシアからヨーロッパにガスを送るノルドストリーム海底パイプラインの2022年の破壊工作に関与した疑いでウクライナ人を逮捕したと発表した同じ日に発生しました。