ロシアのプーチン大統領はウクライナのゼレンスキー大統領との会談に応じる用意があるものの、まずすべての課題を整理する必要があり、またゼレンスキー氏に合意文書へ署名する権限があるかどうかも問題となっていると、プーチン氏のラブロフ外相が木曜日に述べました。

一方、プーチン大統領と米国のトランプ大統領は金曜日、約4年ぶりとなる米露首脳会談をアラスカで行い、第二次世界大戦以来ヨーロッパで最も犠牲者を出している戦争をいかに終結させるかについて協議しました。

その後、トランプ大統領は月曜日に、ロシアとウクライナの首脳会談の調整を開始したと明らかにし、さらに自身を交えた三者首脳会談の開催も視野に入れていると述べました。

プーチン大統領がゼレンスキー大統領と会う意思があるかどうかを問われ、ラブロフ外相は「我々の大統領は会う用意があると繰り返し述べている」と答えました。

ラブロフ外相はただし書きを加え、「最高レベルで検討すべきすべての課題が十分に整理され、専門家や閣僚が適切な提言を準備することを前提とする」と述べました。

さらにラブロフ外相は、「将来の合意に署名する段階が訪れる場合には、ウクライナ側でその署名を行う人物の正統性の問題が解決されていることが前提となる」と語りました。

2022年の協議