生成AI技術の急速な発展により、選挙期間中に他国が意図的に情報操作を行うリスクが現実的なものとなっています。特に、SNSやディープフェイクを通じた虚偽情報の拡散が、国民の判断に直接影響する恐れがあります。

政府はこの問題に対応するため、選挙の公正性を守る体制の整備を加速させています。

内閣官房の最新発表によると、政府はサイバーセキュリティ基本法に基づき、サイバー対策能力強化法の施行準備を進めていると報じられています。

これにより、政府はAIを用いた情報操作への対応力を強化し、選挙の公正性を守る体制を整えています。また、内閣府の統合イノベーション戦略では、AI研究の推進や産業競争力の向上、経済安全保障への対策が重点的に進められています。加えて、G7やASEAN諸国との連携を通じ、AI技術に関する情報共有や監視体制の強化も図られています。