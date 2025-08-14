ビジネスとテクノロジー
AI進化で選挙干渉リスク増大、政府が対策強化へ
生成AIの悪用により、選挙結果に影響を与えるリスクが高まっています。
日本はAIと半導体分野での技術的野心を高めるとともに、政府はサイバーセキュリティ基本法に基づき、サイバー対策能力強化法を施行する準備を進めています。/ 写真: ロイター / Reuters
2025年8月14日

生成AI技術の急速な発展により、選挙期間中に他国が意図的に情報操作を行うリスクが現実的なものとなっています。特に、SNSやディープフェイクを通じた虚偽情報の拡散が、国民の判断に直接影響する恐れがあります。

政府はこの問題に対応するため、選挙の公正性を守る体制の整備を加速させています。

内閣官房の最新発表によると、政府はサイバーセキュリティ基本法に基づき、サイバー対策能力強化法の施行準備を進めていると報じられています。

これにより、政府はAIを用いた情報操作への対応力を強化し、選挙の公正性を守る体制を整えています。また、内閣府の統合イノベーション戦略では、AI研究の推進や産業競争力の向上、経済安全保障への対策が重点的に進められています。加えて、G7やASEAN諸国との連携を通じ、AI技術に関する情報共有や監視体制の強化も図られています。

今後もAI技術の進展に伴い、選挙干渉のリスクはさらに高まるとみられています。政府は引き続き対策を強化し、国民の信頼を守る取り組みを推進する方針です。

最後に、国際的な連携を深めることで、民主主義の基盤を保護し、公正な選挙環境の維持にも努めています。

