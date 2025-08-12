チベットのオオカミにとって、中国初の「ロボットアンテロープ」は、本物の群れと同じように魅力的に見えるかもしれません。しかし、この「生き物」は北京の監視体制の一環であり、最も辺鄙な地域にまで及んでいます。

ロボットはメスのような目と濃い茶色の毛を持ち、5GやAIを搭載しています。センサーを使ってホクシル高原を監視しており、中国の国営通信社・新華社の映像では、本物のアンテロープとほとんど区別がつきません。

このロボットアンテロープは、新華社、中国科学院、そして杭州に拠点を置くDEEP Roboticsが共同で開発しました。5G接続と人工知能による視覚システムを搭載しており、チベットに生息する絶滅危惧種の移動や摂食、交尾の行動をリアルタイムで監視することができます。

中国のチベット投資