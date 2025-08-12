日本経済新聞は2025年8月12日付の記事で、日経平均株価が過去最高値を更新したと報じました。この日は市場が強い買い注文に支えられ、前日比で大幅に上昇しました。

特に、ソフトバンクグループの株価が急騰し、テクノロジーセクター全体の上昇を牽引しました。投資家の間で楽観的なムードが広がり、日本株市場に活気が戻っています。

ソフトバンクは最近の決算発表で、市場予想を上回る利益を達成しました。なかでも、AIやクラウド分野への戦略的な投資が投資家の高い評価を受けており、企業価値の向上に寄与しています。

一方で、日本の経済指標は安定的に推移しており、これが全体の市場心理を支え、投資家の積極的な買い意欲につながっています。