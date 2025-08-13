2025年8月13日、NHKは、生成AIを悪用した新型ウイルス「LAMEHUG」の存在を報じ、従来のセキュリティソフトでは検知が難しいと指摘しています。このウイルスは、政府機関や企業を狙ったサイバー攻撃に利用される可能性があるとして、注意が呼びかけられています。

専門家は、AIを悪用した攻撃手法が今後さらに高度化するおそれがあると警告しています。

「LAMEHUG」は、主にメールの添付ファイルを通じて感染します。感染した端末は情報を収集し、生成AIを使って外部の指定サイトに送信する命令を自動生成します。

トレンドマイクロの専門家によれば、この仕組みにより、従来のウイルス対策ソフトでは検知が難しくなっています。また、アクセンチュアの調査では、日本企業の約9割がAIを悪用した攻撃への対策が十分でないことが明らかになりました。