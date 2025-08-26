2025年8月26日、林芳正官房長官は、国際協力機構（JICA）が認定した「ホームタウン」に関して、一部で広がっていた誤解を正すため、記者会見を開きました。報道やSNSでは、移民の受け入れが進むとの誤った情報が流れていました。

JICAは愛媛県今治市はモザンビーク共和国、千葉県木更津市はナイジェリア連邦共和国、新潟県三条市はガーナ共和国、山形県長井市はタンザニア連合共和国との交流拠点として、それぞれ「ホームタウン」に認定されています。

この認定は、地域とアフリカ諸国との交流を促進し、人材育成や地域活性化を目的としています。ただし、一部では「移民受け入れ」や「特別査証の発給」が行われるかのように誤って伝えられていました。