朝日新聞社と日本経済新聞社は8月26日、米国の人工知能（AI）企業パープレキシティ（Perplexity AI）を東京地裁に提訴しました。両社は、自社の記事が無断で利用され、著作権を侵害されたと主張しています。

訴状によると、パープレキシティは両社の新聞記事を許可なく保存し、AIの回答結果として繰り返し表示していたとされています。さらに、記事の取得を禁止する「robots.txt」による意思表示を無視して利用を続けたとも指摘しています。両社は記事の削除や無断利用の差し止めに加え、総額44億円の損害賠償を求めました。

また、AIが虚偽の情報を提示する際に、実際には存在しない引用元として「朝日」や「日経」の名を表示した事例もあったといいます。両社は「新聞社の信用を損なう行為だ」と強調し、不正競争防止法にも違反すると主張しています。