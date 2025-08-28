2025年8月28日
朝日新聞社と日本経済新聞社は8月26日、米国の人工知能（AI）企業パープレキシティ（Perplexity AI）を東京地裁に提訴しました。両社は、自社の記事が無断で利用され、著作権を侵害されたと主張しています。
訴状によると、パープレキシティは両社の新聞記事を許可なく保存し、AIの回答結果として繰り返し表示していたとされています。さらに、記事の取得を禁止する「robots.txt」による意思表示を無視して利用を続けたとも指摘しています。両社は記事の削除や無断利用の差し止めに加え、総額44億円の損害賠償を求めました。
また、AIが虚偽の情報を提示する際に、実際には存在しない引用元として「朝日」や「日経」の名を表示した事例もあったといいます。両社は「新聞社の信用を損なう行為だ」と強調し、不正競争防止法にも違反すると主張しています。
今回の訴訟は、今月に読売新聞社も同じ企業を提訴した流れを受けており、日本の大手新聞3社がそろって法的手段に踏み切るのは極めて異例です。
欧米でも報道機関がAI企業を提訴する動きが広がっており、BBCや米国の大手紙も訴訟を起こしています。朝日・日経は、自社記事の無断利用は報道の根幹を脅かすとして、今回の提訴をジャーナリズムを守るための一歩としています。
情報源:AA