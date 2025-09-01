バルセロナを出発しガザを目指していた艦隊は、夜間にスペインの一部を暴風が襲った影響で、港に戻ることを余儀なくされました。

声明によると、「グローバル・スマド艦隊」は、44か国からの参加者を乗せた約20隻で構成されており、安全を最優先するために出航を延期し、バルセロナ港へ戻ることを決めました。

声明では、時速56キロ（35マイル）を超える風の影響で、参加していた小型艇の一部が危険にさらされる可能性があったと説明しています。

この艦隊は、パレスチナ自治区に対するイスラエルの海上封鎖を突破しようとするこれまでで最大規模の試みとなります。

この動きは、イスラエルがガザ市での攻勢を強め、自治区北部への食料や生活必需品の供給を制限している状況の中で起きています。

食料問題の専門家は、今月初めにガザ市が飢饉に陥っていると警告し、自治区全体で50万人が壊滅的なレベルの飢餓に直面していると伝えています。

激化する戦闘