パレスチナ民間防衛当局によると、今月初めの地上作戦開始以降、イスラエルはガザ市アル・ザイトゥーン地区で1,500戸以上の住宅を破壊しました。

パレスチナ民間防衛当局のマフムード・バッサル氏によると、イスラエルが今月初めにガザ占領計画を承認して以降、地区南部の建物はすべて破壊され、残っていません。

パレスチナ民間防衛当局のマフムード・バッサル氏は、イスラエル軍が建設機械に加え、爆発物搭載ロボットを使用し、1日に7か所で爆破を行うとともに、クアッドコプター型ドローンで住宅の屋根に爆発物を投下していると伝えました。

これらの兵器により、同地区での破壊規模は一層拡大していると、バッサル氏は述べています。

また、計画的な破壊行為により、アル・ザイトゥーンの住民の約8割がガザ市西部や北部へ避難せざるを得なくなったとも説明しています。

イスラエルの安全保障閣僚会議は、8月8日にガザ市占領計画を承認しました。