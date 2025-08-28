ガザ市のホーリーファミリー教会の非常委員会は、イスラエルが市を占領する新たな攻撃を準備している中でも、司祭や修道女、避難している市民を支援するために敷地内にとどまります。

声明によると、この決定は、ラテン総主教区とギリシャ正教総主教区がイスラエルの軍事行動の差し迫った可能性や継続する避難命令について警告した共同声明を受けて行われています。

ホーリーファミリー教会の声明は、「戦争初日から、委員会は教会内の避難者や教会外の地域社会の人々に奉仕するため、休むことなく活動しています」としています。

また、「私たちは、司祭や修道女と手を取り合い、地域社会の共通善のために教会と共に立つことを改めて誓います」と述べています。

共同総主教区の声明は火曜日にエルサレムで発表され、イスラエル当局が「数週間前」にガザ市を掌握する計画を発表したことを指摘しています。