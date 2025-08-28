2025年8月28日
ガザ市のホーリーファミリー教会の非常委員会は、イスラエルが市を占領する新たな攻撃を準備している中でも、司祭や修道女、避難している市民を支援するために敷地内にとどまります。
声明によると、この決定は、ラテン総主教区とギリシャ正教総主教区がイスラエルの軍事行動の差し迫った可能性や継続する避難命令について警告した共同声明を受けて行われています。
ホーリーファミリー教会の声明は、「戦争初日から、委員会は教会内の避難者や教会外の地域社会の人々に奉仕するため、休むことなく活動しています」としています。
また、「私たちは、司祭や修道女と手を取り合い、地域社会の共通善のために教会と共に立つことを改めて誓います」と述べています。
共同総主教区の声明は火曜日にエルサレムで発表され、イスラエル当局が「数週間前」にガザ市を掌握する計画を発表したことを指摘しています。
声明は、報道機関が「大規模な軍事動員と差し迫った攻撃の準備」を伝えていると述べています。
さらに、総主教区は「ガザ市内のいくつかの地区ではすでに避難命令が出されている」と述べています。
ガザ市には数十万人の市民が残っており、その中には、ギリシャ正教のサン・ポルフィリウス教会やホーリーファミリー教会の敷地で避難しているキリスト教徒も含まれています。
総主教区は、多くの人々が「ここ数か月の困難のために弱り、栄養不良になっている」と述べ、南へ避難することは「死刑に等しい」と警告しています。
ホーリーファミリー教会の委員会は、声明が自らの決定を反映していることを強調し、総主教区の立場を改めて示しました。声明は、他のガザ住民と同様に、教会施設内で避難している人々も「自分の良心に従って行動を決める必要がある」としています。
情報源:AA