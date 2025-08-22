英国に本拠を置く通信社ロイターの複数の社員が、木曜日に公表された報告書の中で、編集幹部の姿勢に「親イスラエル的な偏り」があると訴えました。

今月初め、イスラエルがパレスチナ人記者アナス・アルシャリフ氏を暗殺した後、ロイターは「イスラエル、ハマス指導者とされるアルジャジーラ記者を殺害」との見出しを掲載しました。

この表現は論争を呼び起こしました。アルシャリフ氏は、特に2024年にロイターのピューリッツァー賞受賞チームの一員であったことから、英国の調査報道メディア Declassified UK は強い懸念を示しています。

この見出しはオンライン上で反発を招き、ロイター社内でも一部の社員が「親イスラエル的な傾向がある」と懸念を私的に示しました。

1851年にロンドンで創設され、現在は世界で10億人以上に情報を届けるロイターは、社内からの厳しい視線にも直面しています。

英国の調査報道メディア Declassified UK に匿名で語った現職および元社員の数名は、編集方針がパレスチナ人の苦しみを過小評価する文化を助長していると証言しました。

顕著な偏向

８月、ロイター社のデスクエディターの一人が辞任し、その理由として「自らの価値観がガザ戦争をめぐる同社の報道姿勢と一致しなくなった」と述べました。

辞任の際、同編集者は報告書と公開書簡を添え、経営陣に対し「基本的なジャーナリズムの原則に立ち返るべきだ」と訴えました。しかし、ロイターの広報部門はそのような文書を受け取った事実は確認されていないと否定しています。

一方で、社内関係者は Declassified UK に対し、イスラエルによるガザへの軍事行動後、ロイターの記者グループが５週間にわたり公開されたおよそ５００本にのぼるイスラエル・パレスチナ関連報道を内部で精査したことを明らかにしました。

調査の結果、ロイターの報道には重大な偏向があることが明らかになりました。パレスチナ側の死者数がはるかに多いにもかかわらず、イスラエル側の視点や死傷者により多くの資源と関心が割かれていました。

当時、パレスチナ人の死者は1万1,000人以上で、イスラエル側の死者数の約10倍にのぼっていました。