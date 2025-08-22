愛知県豊明市は、仕事や学校以外の時間でのスマートフォン利用を1日2時間に制限するよう、市民に呼びかける条例案を示しました。

この制限はすべての市民を対象としますが、拘束力はなく、利用時間が超過しても罰則は設けられていません。

心の健康を守る取り組み

豊明市の広木正文市長は22日の声明で、「過度な端末使用が睡眠障害を含む心身の健康問題を引き起こすことを防ぐための提案だ」と述べました。

条例案では、小学生には午後9時以降のスマートフォン使用を控えるよう求め、中学生以上には午後10時以降の使用を避けるよう勧めています。

しかし、この動きに対してはインターネット上で反発も広がり、「非現実的だ」との声が多く寄せられています。

SNS「X」には、「意図は理解しますが、1日2時間の制限は不可能です」との書き込みがありました。

また別の利用者は、「2時間では本を読むことも映画を見ることもできません」と述べました。