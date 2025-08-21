カンボジアの詐欺拠点に関与したとされる日本人容疑者29人が、2025年8月20日にチャーター機で日本へ送還され、愛知県警に逮捕されました。容疑者たちは特殊詐欺グループの一員とみられ、今後本格的な取り調べが進められます。

容疑者たちは、カンボジア北西部ポイペトに設けられた拠点で活動していたとされます。現地当局は5月下旬に拠点を急襲し、拘束した後、プノンペンの施設に収容していました。20日の送還では、愛知県警の捜査員が同行し、中部国際空港に到着後、各警察署へ移送されました。

送還された容疑者たちは、東京都八王子市に住む64歳の男性に対し、SNSのビデオ通話を通じて「資金洗浄事件に関与している可能性がある」と偽り、口座の入出金を確認する必要があるなどと説明して現金をだまし取ろうとしたとされています。捜査当局は、グループによる被害額が約14億円に上ると見込んでいます。