「ディフェンス・ニュース」の2025年版「世界防衛企業トップ100」によると、トルコの防衛産業企業5社がランクインしました。

最上位となったのはアセルサンで、防衛収益35億4,000万ドルを計上し43位に入りました。

また、トルコ航空宇宙産業（TAI）は47位、ロケッツァンは71位、アスファトは78位、MKEは80位にランクインしました。

さらに、TAIは前年より3ランク上昇し、アスファトは16ランク、MKEは4ランクそれぞれ順位を上げました。

一方、トップ10には米国企業が6社、中国企業が2社、英国とフランスの企業がそれぞれ1社ずつ含まれました。