「ディフェンス・ニュース」のトップ100リストで、アセルサンが43位、TAIが47位、ロケッツァンが71位、アスファトが78位、MKEが80位にランクインしました。
トップ10には米国企業が6社、中国企業が2社、英国とフランスの企業がそれぞれ1社ずつ含まれました。/ 写真: AA
2025年9月3日

「ディフェンス・ニュース」の2025年版「世界防衛企業トップ100」によると、トルコの防衛産業企業5社がランクインしました。

最上位となったのはアセルサンで、防衛収益35億4,000万ドルを計上し43位に入りました。

また、トルコ航空宇宙産業（TAI）は47位、ロケッツァンは71位、アスファトは78位、MKEは80位にランクインしました。

さらに、TAIは前年より3ランク上昇し、アスファトは16ランク、MKEは4ランクそれぞれ順位を上げました。

一方、トップ10には米国企業が6社、中国企業が2社、英国とフランスの企業がそれぞれ1社ずつ含まれました。

首位を維持したのはロッキード・マーチンで、防衛収益は683億9,000万ドルに上りました。これに続き、RTXと中国航天科工集団がランクインしました。

ノースロップ・グラマンが4位、ゼネラル・ダイナミクスが5位、BAEシステムズが6位となりました。

ボーイングが7位、中国船舶集団が8位、L3ハリス・テクノロジーズが9位、タレスが10位となりました。

同リストには米国から48社、英国から6社、トルコ、フランス、中国からそれぞれ5社、ドイツから4社、韓国とイスラエルからそれぞれ3社が含まれました。

情報源:AA
