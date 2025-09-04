トルコの科学者フルカン・ドレク氏が1週間以上行方不明となっていましたが、ニューヨーク州のバッファロー連邦収容センターに収容されていることがトルコの外交当局により確認されました。

ドレク氏の姉エスラ・ドレク・ジョシュクン氏は、所在の確認に協力したトルコ外務省およびニューヨーク総領事館の支援に感謝の意を示したと、アナドル通信が木曜日に報じました。

コシュクン氏によると、兄は収容施設に移送されたものの、裁判の日程はまだ決まっていません。

「電話で話すことができ、元気そうな声でした」と述べ、家族として最優先するのはトルコへの早期帰国の実現だと強調しました。

また、在ニューヨーク総領事館が事態の推移を注視し、家族に情報を伝えているということです。