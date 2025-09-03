トルコのエミネ・エルドアン大統領夫人は、第25回上海協力機構（SCO）首脳理事会サミットに合わせて、中国の彭麗媛国家主席夫人が主催した文化プログラムに参加しました。

トルコ大統領府が月曜日に発表した声明によると、エルドアン夫人は文化プログラム会場に到着した際、彭麗媛夫人から温かく迎えられました。この行事では、参加国の多様な伝統を紹介する文化プログラムに先立ち、首脳の配偶者たちが集合写真を撮影しました。

また、ネパール、アルメニア、マレーシア、モンゴル、アゼルバイジャン、イラン、エジプト、ウズベキスタンのファーストレディや、イラン大統領の娘も出席しました。

大統領府の声明によると、この集まりは参加者が文化遺産や共有する価値観について意見交換を行う機会となりました。