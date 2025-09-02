トルコは、アルメニアとアゼルバイジャン間のナゴルノ・カラバフ紛争の調停を目的として30年以上前に設立されたOSCE（欧州安全保障協力機構）のミンスク・グループ解散の決定を歓迎しました。

トルコ外務省は火曜日の声明で、「2025年9月1日にOSCE閣僚理事会がミンスク・グループおよび関連組織の解散を決定したことを歓迎します」と発表しました。

声明ではさらに、「この歴史的な決定は両国の共同の努力によって実現されたものであり、アゼルバイジャンとアルメニア間の和平プロセスにおける重要な節目の一つを構成します」と述べられています。