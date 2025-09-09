2025年9月6日、タイ・バンコクのフアマーク・インドア・スタジアムで行われたFIVB女子バレーボール世界選手権準決勝で、トルコ代表は日本を3-1で破り、史上初めて決勝進出を果たしました。

試合の概要

試合は日本が第1セットを25-16で先取しましたが、トルコは第2セットを25-17で取り返し、セットカウントを1-1に戻しました。

第3セットでは、メリッサ・バルガス選手とキャプテンのエダ・エルデム・デュンダル選手が活躍し、25-18でトルコがリードを広げました。

最終の第4セットは接戦となり、デュースの末にトルコが27-25で勝利し、セットカウント3-1で日本を下しました。

キープレイヤーと戦術

トルコのエース、メリッサ・バルガス選手は攻守で目立つ活躍を見せ、チームを牽引しました。ブロックでは12本を決め、日本の6本を上回るなど、勝利に大きく貢献しました。セッターのジャンス・オズバイ選手は試合後、「最後の2ポイントで勝利を確信した」と語り、チームの精神力を称えました。