インドネシアのプラボウォ・スビアント大統領は、議員特権をめぐる抗議が自身の就任以来10か月で最も深刻な騒乱へと拡大し、少なくとも6人が死亡し多数が負傷したことを受け、断固とした姿勢を崩さない考えを示しました。

プラボウォ大統領は、月曜日にジャカルタ市内の病院を訪れて負傷者を見舞い、この騒乱を「抗議者ではなく暴徒の行為」と非難し、国家開発の取り組みを妨害しようとするものだと指摘しました。

「民主主義への攻撃」

彼は、複数の都市で国会議事堂が放火されたことを「民主主義への攻撃だ」と非難し、重傷を負った警察官に対して特別昇進を与えるよう指示しました。

議員の手当や海外出張をめぐって先週から始まった抗議は、21歳の配達員アッファン・クルニアワンさんが警察の装甲車にひかれて死亡したことを受け、一層激しさを増しました。