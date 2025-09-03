インドネシアで先週発生した暴動で少なくとも10人が死亡したと、人権団体が水曜日に発表しました。この団体は、混乱による死者を報告した複数の組織の一つです。

国営の国家人権委員会（Komnas HAM）は水曜日、AFP通信に対し、10人が死亡したとの報告を受けたと述べました。

同団体のアニス・ヒダヤ代表は、「一部の死者は当局の過剰な武力行使の被害者である可能性がある」と述べました。

ヒダヤ氏によると、死者は大ジャカルタ、南スラウェシ州マカッサル、中部ジャワ、パプアの管轄区域で報告されました。

また、Komnas HAMは、900人以上が負傷し、数千人が拘束されたと報告していますが、その大部分はすでに釈放されたということです。