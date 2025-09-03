2025年9月3日
インドネシアで先週発生した暴動で少なくとも10人が死亡したと、人権団体が水曜日に発表しました。この団体は、混乱による死者を報告した複数の組織の一つです。
国営の国家人権委員会（Komnas HAM）は水曜日、AFP通信に対し、10人が死亡したとの報告を受けたと述べました。
同団体のアニス・ヒダヤ代表は、「一部の死者は当局の過剰な武力行使の被害者である可能性がある」と述べました。
ヒダヤ氏によると、死者は大ジャカルタ、南スラウェシ州マカッサル、中部ジャワ、パプアの管轄区域で報告されました。
また、Komnas HAMは、900人以上が負傷し、数千人が拘束されたと報告していますが、その大部分はすでに釈放されたということです。
ヒダヤ氏は「他の多くの地域からはまだ報告がなく、数字はさらに増える可能性があります」と述べました。
先週、東南アジア最大の経済国インドネシアを揺るがした騒乱は、経済格差や議員への高額特典への不満がきっかけでした。
インドネシアの複数都市で起きた混乱は、昨年プラボウォ・スビアント大統領が就任して以来最悪で、元将軍は議員特典を見直さざるを得ませんでした。
インドネシアのNGO、法的援助財団（YLBHI）は、死者10人、負傷者数百人と報告しています。
一方、失踪者・暴力被害者委員会（KontraS）は、月曜日時点で少なくとも20人が依然として行方不明であると述べました。
