インドネシアの抗議で少なくとも10人死亡 : 人権団体
死者は、大ジャカルタ、南スラウェシ州マカッサル、中部ジャワ、パプアの管轄区域で報告されました。
インドネシアの複数の都市での混乱は、昨年プラボウォ・スビアント大統領が就任して以来、最悪の事態となりました。/ 写真: AP
2025年9月3日

インドネシアで先週発生した暴動で少なくとも10人が死亡したと、人権団体が水曜日に発表しました。この団体は、混乱による死者を報告した複数の組織の一つです。

国営の国家人権委員会（Komnas HAM）は水曜日、AFP通信に対し、10人が死亡したとの報告を受けたと述べました。

同団体のアニス・ヒダヤ代表は、「一部の死者は当局の過剰な武力行使の被害者である可能性がある」と述べました。

ヒダヤ氏によると、死者は大ジャカルタ、南スラウェシ州マカッサル、中部ジャワ、パプアの管轄区域で報告されました。

また、Komnas HAMは、900人以上が負傷し、数千人が拘束されたと報告していますが、その大部分はすでに釈放されたということです。

ヒダヤ氏は「他の多くの地域からはまだ報告がなく、数字はさらに増える可能性があります」と述べました。

先週、東南アジア最大の経済国インドネシアを揺るがした騒乱は、経済格差や議員への高額特典への不満がきっかけでした。

インドネシアの複数都市で起きた混乱は、昨年プラボウォ・スビアント大統領が就任して以来最悪で、元将軍は議員特典を見直さざるを得ませんでした。

インドネシアのNGO、法的援助財団（YLBHI）は、死者10人、負傷者数百人と報告しています。

一方、失踪者・暴力被害者委員会（KontraS）は、月曜日時点で少なくとも20人が依然として行方不明であると述べました。

情報源:TRT World and Agencies
