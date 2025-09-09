中国軍によると、中国、ロシア、モンゴルは今週、初の合同国境防衛演習を実施し、三国間の安全保障協力の強化を示しました。

人民解放軍は公式微博アカウントで、今回の演習「国境防衛協力－2025」が月曜日と火曜日に、三国が共有する特定されていない国境地域で行われたと発表しました。

軍によると、実動演習の目的は「三国間の戦略的協力を強化し、国境安全保障上の脅威に対応する能力を高め、戦略的相互信頼をさらに強固にすること」です。

演習中、中国領内に合同指揮所が設置され、「領土の所在国が主導し、多国間協議と並行指揮の原則に従って運用された」と微博の投稿は伝えています。