世界中
2分読む
イスラエル、カタール攻撃で6人を殺害　ハマス交渉チームは生存
パレスチナの抵抗組織は、ハマス指導者のハリル・アル・ハイヤ氏とザヘル・ジャバリーン氏が、攻撃から無事に逃れたと発表しました。
イスラエル、カタール攻撃で6人を殺害　ハマス交渉チームは生存
ハマスは、ドーハでのイスラエルの攻撃で同グループのメンバー5人が死亡したと発表しました。／ 写真: AP / AP
2025年9月9日

パレスチナの抵抗組織ハマスは、カタールのドーハでのイスラエルの攻撃により、同グループのメンバー5人とカタールの治安当局者1人が死亡したと発表しました。その中には、ハマス高官ハリル・アル・ハイヤ氏の息子も含まれています。

ハマスは、イスラエルが同グループの停戦交渉チームを暗殺しようとしたとされる試みは失敗したと述べました。

以前、ハマス政治局の幹部スハイル・アル・ヒンディ氏はアルジャジーラテレビに対し、同グループの最高指導部はイスラエルの攻撃を生き延びたと語りました。

彼によると、ハマス指導者ハリル・アル・ハイヤ氏の息子ハンマム・アル・ハイヤ氏と、その秘書官ジハード・ルバド氏が攻撃で死亡し、ほかにも数名の側近が犠牲になったということです。

関連TRT Global - イスラエル、停戦協議のためカタールに集結したハマス指導部を攻撃
おすすめ

アル・ヒンディ氏によると、攻撃はガザ停戦に関する米国の提案を議論するための同グループの交渉チームの会議中に行われました。

同氏は、ハマス指導者ハリル・アル・ハイヤ氏とザヘル・ジャバリーン氏が攻撃から無事に逃れたことも付け加えました。

アル・ヒンディ氏は、ハマスはカタールの首都への攻撃について、イスラエルと米国の双方に責任があると強調しました。

一方、イスラエル軍は、ハマスの高官指導部に対して「精密攻撃」を実施したと主張しています。

情報源:Reuters
探索
「イランが速やかに和平に応じなければ、さらなる攻撃も」トランプ氏が警告
米軍の攻撃前に核施設を退避済み　イラン発表
イスラエルとイランの衝突、2週目に突入　主要な動きを振り返る
米国、中東最大の基地に軍事資産を配備し、アクセスを制限
北朝鮮がイランを支持、「イスラエルは平和の癌のような存在」と非難
日本で猫から感染の疑い　獣医師死亡でSFTSウイルスに警戒
「イスラエルは中東の姿を変えている」―ネタニヤフ首相
オバマ氏、移民家族の悪者扱いを非難
爆破予告でルフトハンザ機がフランクフルトに引き返す
トルコのエルドアン大統領、イスラエルとイランの衝突終結に向けたトランプ氏の発言を歓迎
空中での技術的問題によりエア・インディアのドリームライナーが香港に引き返す
イスラエル、イラン革命防衛隊司令官ホセイン・サラミを暗殺
トランプ氏、わずか1日前にイラン核交渉再開を望む
インドの航空機墜落現場での惨状を語るボランティア救助隊員たち
コロンビア・カリで爆発と銃撃、死者発生
TRT Globalを先行チェック！ご意見をお聞かせください！
Contact us