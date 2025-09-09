2025年9月9日
パレスチナの抵抗組織ハマスは、カタールのドーハでのイスラエルの攻撃により、同グループのメンバー5人とカタールの治安当局者1人が死亡したと発表しました。その中には、ハマス高官ハリル・アル・ハイヤ氏の息子も含まれています。
ハマスは、イスラエルが同グループの停戦交渉チームを暗殺しようとしたとされる試みは失敗したと述べました。
以前、ハマス政治局の幹部スハイル・アル・ヒンディ氏はアルジャジーラテレビに対し、同グループの最高指導部はイスラエルの攻撃を生き延びたと語りました。
彼によると、ハマス指導者ハリル・アル・ハイヤ氏の息子ハンマム・アル・ハイヤ氏と、その秘書官ジハード・ルバド氏が攻撃で死亡し、ほかにも数名の側近が犠牲になったということです。
アル・ヒンディ氏によると、攻撃はガザ停戦に関する米国の提案を議論するための同グループの交渉チームの会議中に行われました。
同氏は、ハマス指導者ハリル・アル・ハイヤ氏とザヘル・ジャバリーン氏が攻撃から無事に逃れたことも付け加えました。
アル・ヒンディ氏は、ハマスはカタールの首都への攻撃について、イスラエルと米国の双方に責任があると強調しました。
一方、イスラエル軍は、ハマスの高官指導部に対して「精密攻撃」を実施したと主張しています。
情報源:Reuters