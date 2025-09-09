パレスチナの抵抗組織ハマスは、カタールのドーハでのイスラエルの攻撃により、同グループのメンバー5人とカタールの治安当局者1人が死亡したと発表しました。その中には、ハマス高官ハリル・アル・ハイヤ氏の息子も含まれています。

ハマスは、イスラエルが同グループの停戦交渉チームを暗殺しようとしたとされる試みは失敗したと述べました。

以前、ハマス政治局の幹部スハイル・アル・ヒンディ氏はアルジャジーラテレビに対し、同グループの最高指導部はイスラエルの攻撃を生き延びたと語りました。

彼によると、ハマス指導者ハリル・アル・ハイヤ氏の息子ハンマム・アル・ハイヤ氏と、その秘書官ジハード・ルバド氏が攻撃で死亡し、ほかにも数名の側近が犠牲になったということです。