NHKが月曜日に報じたところによると、茂木敏充元外相は、石破茂首相の辞任表明を受け、与党・自民党の総裁選に立候補すると発表しました。

また、元自民党幹事長でもある茂木氏は、党と政府で培った経験を生かし、国のために尽くしていきたいと述べました。

石破首相は、党の選挙敗北の責任を取るべきだという声が高まる中、日曜日に自民党総裁を辞任する意向を表明しました。

7月には、自民党主導の与党連合が参議院で過半数を失い、政権に対する国民の深い不満を示す歴史的な政治的打撃となりました。

この敗北は、2024年10月の衆議院の解散総選挙で与党が同様の結果に終わったことに続くもので、与党が衆参両院で少数勢力となるのは1955年の自民党結党以来初めてのことです。