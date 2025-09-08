日本の石破茂首相は、参議院選挙での壊滅的な結果を受け、与党内で新たな総裁選の実施が模索される中、辞任しました。

石破氏は記者会見で「米国の関税措置に関する交渉がまとまった今が適切な時期だと考えています」と述べました。

また「次の世代に道を譲るため、辞任することに決めました」と語りました。

この決断は、68歳の石破氏が長年政権を握る自民党の党首に就任してから1年足らずでのことです。その間に、衆参両院での過半数を失いました。

農林水産大臣や元首相が土曜日の夜、石破氏を訪れ、自発的な辞任を促したと伝えられています。

先週、自民党幹事長代行の森山裕氏を含む4人の党幹部が辞任の意向を示しました。

石破氏の反対派は、7月の参議院選の結果を受け、選挙結果に責任を取るよう辞任を求めていました。

この動きを支持した人物には、地元メディアによると、84歳の影響力ある元首相・麻生太郎氏も含まれています。

しかし、他のベテラン議員からは、自民党の旧態依然とした政治が信頼を損ねているとして慎重な対応を求める声も上がっています。

新たな総裁選を望む自民党の国会議員や地方組織は、月曜日に要請書を提出する予定です。