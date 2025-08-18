2025年8月15日夜、フィリピン・マニラで日本人男性2人が銃で撃たれ、死亡する事件が発生しました。現地警察は強盗殺人として捜査を進め、18日には事件に関与したとされる容疑者2人を拘束しました。

現地時間の15日午後10時40分ごろ、マニラ市マラテ地区のマルバー通りで、41歳のナカヤマ・アキノブさんと53歳のサトリ・ヒデアキさんがタクシーから降車した直後、男が近づき、拳銃で発砲しました。男は2人の所持品を奪い、バイクで逃走したとみられています。被害者2人はその場で死亡しました。

現場はバーやナイトクラブ、商店が並ぶ繁華街で、日本人を含む多くの外国人観光客が訪れる場所です。防犯カメラには、タクシーを降りた直後に2人が倒れ、犯人がバイクで逃走する様子が記録されていました。