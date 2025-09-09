アジア
韓国、停滞する貿易協議での通貨影響を抑えるため米国の支援を要請
ソウルは、外貨準備が日本に比べて限られていると指摘し、ウォンを潜在的な市場変動から守る仕組みを米国に求めていますが、3,500億ドル規模の投資協定に関する協議は依然として膠着しています。
韓国は米国との貿易協定の最終合意をめぐる交渉が外国為替の問題で停滞しており、ソウルは3,500億ドル規模の投資パッケージによる市場への影響を抑える方法を模索するため、米国に支援を求めていると、韓国大統領府の高官が火曜日に述べました。

最終合意の遅れは、先週ドナルド・トランプ米大統領が日本との貿易協定を実施する大統領令に署名し、5,500億ドル規模の投資パッケージを含む協定を進めたことに続いています。

韓国は、7月に合意された3,500億ドル規模のパッケージを含む協定について、まだ書面での合意に至っていません。

大統領府政策秘書官のキム・ヨンボム氏は、日本と韓国では状況が異なると述べました。

「貿易黒字の差はそれほど大きくないが、経済規模、そしてより重要なことに、外国為替市場の状況は大きく異なる」とキム氏は生放送の討論フォーラムで述べました。

キム氏は、韓国が投資パッケージに関するいかなる合意に署名するにあたって最も重要な課題は、国内のドル・ウォン為替市場に与える影響であると述べています。

韓国は日本とは異なる立場にある。円は国際通貨であり、日本はまた通貨スワップ制度と、韓国の3倍の外貨準備を持っているため、米国への5,500億ドルの投資による影響を抑えることができる」と彼は述べています。

情報源:Reuters
