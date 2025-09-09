韓国は米国との貿易協定の最終合意をめぐる交渉が外国為替の問題で停滞しており、ソウルは3,500億ドル規模の投資パッケージによる市場への影響を抑える方法を模索するため、米国に支援を求めていると、韓国大統領府の高官が火曜日に述べました。

最終合意の遅れは、先週ドナルド・トランプ米大統領が日本との貿易協定を実施する大統領令に署名し、5,500億ドル規模の投資パッケージを含む協定を進めたことに続いています。

韓国は、7月に合意された3,500億ドル規模のパッケージを含む協定について、まだ書面での合意に至っていません。

大統領府政策秘書官のキム・ヨンボム氏は、日本と韓国では状況が異なると述べました。