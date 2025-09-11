ウォール・ストリート・ジャーナルによると、トランプ米大統領はイスラエルのネタニヤフ首相と激しい電話会談を行い、カタールにいるハマス代表へのイスラエルの攻撃を不意打ちとして受けたことに対する「強い不満」を伝えました。

水曜日に公開された独占報道で、米国の高官は、トランプ大統領がネタニヤフ首相に対し、カタールの首都ドーハにいるパレスチナ組織の政治指導者を標的にする決定は賢明ではないと伝えたと報じています。

また、トランプ氏は「攻撃が進行中であることをイスラエルからではなく米軍から知ったことに怒りを感じた」と述べました。この攻撃は、ガザ戦争終結の交渉を仲介していた米国の別の同盟国の領土を攻撃したことにもなります。

ネタニヤフ首相は、攻撃を行う「短い好機」があり、それを利用したと応じました。

関係者によると、このやり取りの後、2回目の電話が行われ、こちらは友好的な内容だったとのことです。2回目の通話では、トランプ氏が攻撃が成功したかどうかを尋ねましたが、ネタニヤフ首相は確実に答えることはできませんでした。

その後、ハマスは指導部が攻撃を生き延びたことを確認した一方、同組織の5人のメンバーとカタールの治安担当官1人が死亡しました。

トランプ氏、ネタニヤフ首相に不満